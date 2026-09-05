Real Madrid'de Arda Güler gerilimi: Takım arkadaşıyla tartıştı, Courtois araya girdi

Real Madrid'in Real Betis karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın ilk yarısının bitmesinin ardından Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen arasında yaşanan gerilim gündem oldu. Yaşanan hararetli konuşmaya Real Madrid'in yıldız kalesici Thibaut Courtois müdahale etti.

LaLiga'nın 4. haftasında Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Real Madrid'in yakaladığı fırsatları değerlendirememesi dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitmesinin ardından ise Arda Güler ile Dean Huijsen arasında yaşanan gerilim gündeme damga vurdu.

DEVRE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

İlk yarının sona ermesinin ardından futbolcular soyunma odasına yöneldiği sırada Arda Güler ile Dean Huijsen arasında hararetli bir konuşma yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in oldukça sinirli olduğu ve el-kol hareketleriyle Huijsen'e tepki gösterdiği görüldü. İki futbolcu arasındaki tartışmanın neden yaşandığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Gerilimin yükseldiği anlarda Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois araya girerek iki futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananların ardından futbolcular soyunma odasına geçti.

Arda Güler ile Dean Huijsen arasında yaşanan gerilim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in takım arkadaşına yönelik sert tepkisi kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı taraftarlar görüntüleri Real Madrid'in takım içindeki atmosferine ilişkin yorumlarken, bazı kullanıcılar ise bunun maç sırasında yaşanan anlık bir gerilim olabileceğini savundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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