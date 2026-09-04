Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'na giden vatandaşlar, tarihi şehit mezarlarının talan edildiğini gördü. Yetkilileri göreve çağıran bölge halkı, bölgede define arandığını iddia etti.

Gümüşhane'nin Yukarı Yuvalı köyü Yapraklı Yaylası'nda, 1915-1918 yılları arasındaki Osmanlı Rus Harbi'nden kaldığı değerlendirilen yaklaşık 30 tarihi mezarın bulunduğu alanda, bazı mezarların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildiği gözlendi.

Şehit mezarları talan edildi! Define iddiası tepki çekti

'DEFİNE' İDDİASI

Bölgedeki bazı mezarların açıldığı, mezar taşlarının zarar gördüğü ve tarihi alanın define aramak amacıyla kazıldığı öne sürüldü.

Mezarlıktaki tahribata tepki gösteren vatandaşlar, Rus Harbi'nden değerlendirilen mezarların ve çevresinin daha fazla zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Şehit mezarları talan edildi! Define iddiası tepki çekti

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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