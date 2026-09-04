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Dünya

Tel Aviv'de çıldırtan görüntü: Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofis'te Trump'la buluştu

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Tel Aviv'de çıldırtan görüntü: Netanyahu'ya en büyük darbe Beyaz Saray'dan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofis'te Trump'la buluştu
Fotoğraf Başlığı Tel Avivde çıldırtan görüntü: Netanyahuya en büyük darbe Beyaz Saraydan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofiste Trumpla buluştu

ABD Başkanı Trump, 1979'dan bu yana bir ilke imza atarak Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı. İsrail devletine mesafeli ve antisiyonist görüşleriyle bilinen bazı grupların hahamlarının Trump'a ABD-İsrail ilişkilerini eleştiren bir mektup sunduğu öne sürüldü.

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ABD Başkanı Donald Trump, 1979 yılından bu yana Beyaz Saray’da bir ilke imza atarak Hasidik Yahudi hahamlarını Oval Ofis'te ağırladı.

İsrail devletine mesafeli tutumları ve antisiyonist görüşleriyle bilinen bazı Hasidik Yahudi grupların hahamlarının, görüşmede ABD yönetiminin İsrail'le ilişkilerini eleştiren bir mektubu Trump'a sunduğu öne sürüldü.

Hahamlar ayrıca Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın damadı Kushner ve Dışişleri Bakanı Rubio ile de görüştü.

Tel Avivde çıldırtan görüntü: Netanyahuya en büyük darbe Beyaz Saraydan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofiste Trumpla buluştu
Başlık ResmiTel Avivde çıldırtan görüntü: Netanyahuya en büyük darbe Beyaz Saraydan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofiste Trumpla buluştu

İSRAİL DEVLETİNE KARŞI ÇIKAN GRUPLAR VAR

Hasidik Yahudilik içinde İsrail'e yaklaşım tek tip değil. Özellikle Satmar gibi bazı Hasidik çevreler ile Hasidik olmayan ancak Haredi gelenek içinde yer alan Neturei Karta, modern siyasi Siyonizme karşı çıkıyor. Söz konusu gruplar, seküler bir Yahudi devletinin Mesih gelmeden kurulmasını dini açıdan kabul etmiyor.

Diğer Hasidik toplulukların İsrail'e ve Siyonizme yaklaşımı ise farklılık gösteriyor. Bu nedenle Hasidik Yahudilerin tamamını "antisiyonist" olarak nitelendirilmiyor.

Tel Avivde çıldırtan görüntü: Netanyahuya en büyük darbe Beyaz Saraydan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofiste Trumpla buluştu
Başlık ResmiTel Avivde çıldırtan görüntü: Netanyahuya en büyük darbe Beyaz Saraydan! Siyonizm karşıtı hahamlar Oval Ofiste Trumpla buluştu

ASKERLİK TARTIŞMASININ DA MERKEZİNDELER

İsrail'deki Haredi toplumunda zorunlu askerlik meselesi uzun süredir siyasi ve toplumsal tartışmalara neden oluyor. Dini eğitim gören Haredi erkeklerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin düzenlemeler ülkede hükümet krizlerine kadar uzanan tartışmaların başlıklarından biri haline geldi.

HASİDİK YAHUDİLERİ RUHİ ÇENET DE GÜNDEME TAŞIMIŞTI

İçerik üreticisi Ruhi Çenet de kısa süre önce New York'taki Hasidik Yahudilerle 48 saat geçirmişti. Çenet, topluluğun internet ve sosyal medyadan büyük ölçüde uzak yaşadığını aktarırken, görüştüğü bir kişinin interneti "şeytanın icadı" olarak nitelendirdiğini söylemişti.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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