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Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük

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Ankara’nın Sincan ilçesinde 30 Ağustos Pazar günü evinden kendi aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan’ı arama çalışmalarından acı haber geldi. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamayla Küçükerdoğan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ankara’da 30 Ağustos’ta kaybolan üç çocuk babası 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan için sürdürülen arama çalışmalarında, bir izleyicinin ihbarı üzerine Ayaş ilçesi yakınlarındaki Çıngıraklı Mağara bölgesinde Küçükerdoğan’a ait otomobil bulunmuştu. Araçta kontak anahtarının bulunmadığı ve torpido gözünde uçak moduna alınmış cep telefonunun yer aldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine jandarma, emniyet, AFAD, komandolar, drone ekipleri ile iz takip ve kadavra köpeklerinin katıldığı geniş kapsamlı arama başlatıldı.

Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
Başlık ResmiKayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük

TRAFİKTEKİ TARTIŞMA ŞÜPHE ÇEKTİ

Öte yandan Müge Anlı’nın programında Küçükerdoğan’ın kaybolmadan yaklaşık bir hafta önce yaşadığı trafik tartışması da gündeme gelmişti. Ailesi, olayın ardından intikam ihtimali üzerinde dururken, tartışmanın diğer tarafı Hamza Bey suçlamaları reddetmişti.

Hamza Bey, yalnızca sözlü tartışma yaşandığını savunurken, görgü tanığı Hacı Bey ise Hamza’nın araçtan tornavida alarak Küçükerdoğan’ı kovaladığını öne sürmüştü.

MAĞARANIN 50 METRE AŞAĞISINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bugünkü yayında ise sıçak bir gelişme yaşandı. Arama çalışmalarının ardından İsmail Küçükerdoğan'ın cansız bedenine, mağaranın yaklaşık 50 metre aşağısında ulaşıldığı bildirildi. İlk değerlendirmelere göre Küçükerdoğan'ın yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
Başlık ResmiKayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük

ÜZERİNDE SİLAH YA DA BIÇAK İZİNE RASTLANMADI

Bölgede yapılan incelemelerde Küçükerdoğan'ın üzerinde silah, bıçak ya da benzeri bir kesici alete ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı. Küçükerdoğan'ın kaybolduğu gün hayatını kaybetmiş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
Başlık ResmiKayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük

MÜGE ANLI YAYINDA ACI HABERİ VERDİ

Müge Anlı konuyla ilgili yayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mağaranın 50 metre aşağısında düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Mağara çıkışı öyle kolay değil. Düşmüş gibi görünüyor. Üzerinde silah ya da bıçak gibi bir iz bulunamadı. Kaybolduğu gün öldüğü değerlendiriliyor. Niye oraya gitti, ne oldu… Define için gitti desem orası zaten talan edilmiş. Orası kazılacak bir yer de değil. Birinin öldürüp götürebileceği bir yer de değil. Kimse oraya taşıyamaz. Yine bir muammanın içine düştük.”

NEDEN O BÖLGEYE GİTTİĞİ MERAK KONUSU

Küçükerdoğan'ın neden bu ıssız ve zorlu araziye gittiği ise henüz netlik kazanmadı. Mağaranın definecilerin uğrak noktalarından biri olduğu belirtilirken, bölgenin daha önce büyük ölçüde kazıldığı ve define aramak için elverişli bir alan olmadığı ifade edildi.

Kayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük
Başlık ResmiKayıp İsmail Küçükerdoğan’dan acı haber! Müge Anlı: Yine bir muammanın içine düştük

Küçükerdoğan'ın bölgeye neden gittiği ve ölümünün nasıl gerçekleştiği soruları ise cevap bekliyor.

Küçükerdoğan'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın perde arkasındaki bilinmeyenlerin yapılacak incelemeler ve otopsi sonucunda ortaya çıkarılması bekleniyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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