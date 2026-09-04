PFDK kararları açıklandı: Süper Lig'den 6 kulüpe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre; PFDK tarafından çeşitli sebeplerden dolayı Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 480'er bin, TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Amed Sportif Faaliyetler'e de 280'er bin TL para cezası verildi.

Disiplin kurulu, Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'a 1 maç men ve 100 bin TL, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a 100 bin TL, Corendon Alanyaspor görevlisi Mevlüthan Çavuşoğlu'na 1 maç men ve 100 bin TL para cezası uyguladı.

Yüksel Yıldırım

Kocaelispor karşısında direkt kırmızı kart gören TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Enis Bardhi de rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maçla cezalandırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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