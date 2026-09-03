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Güllü'nün ölümünde yeni görüntü! Sultan, savcılıkta o anı böyle canlandırdı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay esnasında evde bulunan tanık Sultan Nur Ulu'nun, tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini arkasından kavrayarak pencereden nasıl aşağı attığını savcılık makamında hareketleriyle saniye saniye canlandırdığı kayıtlar dava dosyasına eklendi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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