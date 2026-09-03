Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dev banka Citi'den Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmeler geldi. Eylül toplantısında TCMB'den faiz değişikliği beklemeyen banka, politika faizinin 2026'yı yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını öngördü. Ayrıca banka yıl sonu enflasyonu içinde tahminini açıkladı.

Dünyanın en büyük küresel finans ve bankacılık kuruluşlarından biri olan Citi, Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eylül ayı açıklayacağı faiz kararı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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ABD merkezli CitiBank Türkiye'de ki ağustos ayı TÜFE verisinin ardından, TCMB'nin eylül ayında PPK toplantısında açıklayacağı faizle alakalı, önemli değerlendirmelerde bulundu. Bankanın analistleri şubat ayındaki dip seviyeden bu yana 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 159 baz puan artarak yüzde 23,69’a yükseldiğini kaydetti.

TÜFE BANKA BEKLENTİSİNİN ALTINDA

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yıllık yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Citi'nin Türkiye için ağustos ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 31,70 olarak aktarılmıştı. Açıklanan enflasyon verisi bankanın beklentisi altında kalırken, raporda bu sapmanın temel olarak kıyafet enflasyonundaki ılımlı seyir ve gıda fiyatlarındaki sakin tablodan kaynaklandığı belirtildi. Citi raporunda çekirdek enflasyonu ve hizmet enflasyonlarına da dikkat çekti. Bankaya göre çekirdek enflasyon göstergeleri yıllık yüzde 30 ve hizmet enflasyonu göstergeleri yüzde 40 civarında yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

CİTİ 'TCMB EYLÜL AYINDA FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYECEK'

Raporunda TCMB'nin eylül ayında faiz değişikliğine gitmeyeceğini ifade eden banka, zayıflayan iç talebe rağmen dezenflasyonist etkinin sınırlı kalmasının, şokların dönemsel (konjonktürel) olmaktan ziyade arz kaynaklı ve yapısal bir nitelik taşıdığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca banka TCMB'nin repo faiziyle ilgili kararına yönelik bir değerlendirmede bulundu. En son TCMB Temmuz ayındaki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 37'de sabit bırakmıştı. Banka da bu karara yönelik para politikasında bir miktar gevşeme oluşturabileceğini aktardı. Ayrıca dezenflasyon yükünün büyük ölçüde döviz kuru üzerine bırakıldığını değerlendiren Citi, politika faizinin 2026 yılını yüzde 35 seviyesinde tamamlayacağını öngörüyor.

Citi'den Türkiye raporu! Yıl sonu 'faiz ve enflasyon' tahminini açıkladı

Enflasyonun yılı mevcut seviyelerine yakın bir noktada, 2025 yıl sonundaki yüzde 30,9 seviyesinin hafif üzerinde tamamlaması bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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