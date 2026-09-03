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Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri

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Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri
Fotoğraf Başlığı Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final bileti için Almanya karşısında sahaya çıkacak. Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri netleşti.

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Türkiye ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması bugün canlı yayın ile ekranlara gelecek. Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek. Peki, Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile Almanya arasında oynanacak voleybol maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen voleybolseverler saat 19.00'da TRT 1 kanalından milli takımın çeyrek final mücadelesini izleyebilecek.

Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiAlmanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında galibiyet arayacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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