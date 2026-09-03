CEV Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan çeyrek final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada yoluna emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final bileti için Almanya karşısında sahaya çıkacak. Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri netleşti.

Türkiye ile Almanya arasındaki Avrupa Şampiyonası çeyrek final karşılaşması bugün canlı yayın ile ekranlara gelecek. Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek. Peki, Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile Almanya arasında oynanacak voleybol maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen voleybolseverler saat 19.00'da TRT 1 kanalından milli takımın çeyrek final mücadelesini izleyebilecek.



Almanya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları çeyrek final canlı yayın bilgileri

ALMANYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları'nın Almanya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmek isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya karşısında galibiyet arayacak. Mücadele İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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