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Spor

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu

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Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu

Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile eşleşti.

Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Başlık ResmiFilenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu

Filenin Sultanları, tek mağlubiyetini grup aşamasında Polonya karşısında yaşadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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