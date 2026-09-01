Filenin Sultanları çeyrek finalde! Rakibimiz belli oldu
Filenin Sultanları, Azerbaycan'ı 3-0 yendi ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Almanya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile eşleşti.
Filenin Sultanları, tek mağlubiyetini grup aşamasında Polonya karşısında yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR