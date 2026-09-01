Ankara'nın Çubuk ilçesinde, polis ve jandarma kontrol noktalarını sosyal medyada paylaşarak aranan şahısların ve eksik evraklı sürücülerin denetimlerden kaçmasını sağlayan 36 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde jandarma ve polis kontrol noktalarını ifşa edenler Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler polis ve jandarma uygulama noktalarını sosyal medyadan birbirine haber verip denetimden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Arananlar denetimden böyle kaçıyormuş! Sosyal medyadaki 'kaçış ağı' çökertildi

SOSYAL MEDYADAN HABERLEŞTİLER

Şüphelilerin bir sosyal medya platformu üzerinden mesajlaşarak birbirlerine haber verdiği, böylece aranan, suça karışan ya da eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtığı tespit edildi.

Arananlar denetimden böyle kaçıyormuş! Sosyal medyadaki 'kaçış ağı' çökertildi

36 KİŞİ YAKALANDI

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Arananlar denetimden böyle kaçıyormuş! Sosyal medyadaki 'kaçış ağı' çökertildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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