Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası bölgede tansiyon tekrar yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresi başta olmak üzere İran'ın farklı noktalarında peş peşe patlama sesleri duyulurken, Trump'tan "çok daha sert" misilleme uyarısı geldi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD güçleri, İran Devrim Muhafızları'na yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar salı günü saat 12.00'de (TSİ 19.00) başladı.

BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu belirtildi.

Hürmüzde gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri
Başlık ResmiHürmüzde gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

TRUMP'TAN 'MİSİLLEME' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılara misilleme yapması halinde 'çok daha sert' önlemler alınacağı konusunda uyardı.

İran Devrim Muhafızları ise, ABD'nin yenilenen saldırılarından 'pişman olacağını' söyledi. Açıklamada, 'onları çok ağır bir ceza bekliyor' ifadesi kullanıldı.

İran ordusu, bu açıklamanın ardından ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu.

4 MÜHİMMATIN DÜŞTÜĞÜ TEYİT EDİLDİ

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, akşam saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın düştüğünü teyit etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

İran'a kısa süre önce saldırı başlattığını açıklayan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu.

Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
ABD, İran
DÜNYA

ABD, İran'a karşı nükleer silah kullanacak mı? Trump net konuştu

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda yaklaşık 6 ay geride kalırken, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol mücadelesi gerilimin merkezinde yer almaya devam ediyor. İran'ın stratejik su yolunu kapalı tutması, Washington'ın ise İran limanlarına yönelik karşı abluka uygulaması taraflar arasındaki krizi derinleştiriyor.

ABD, pazar günü de haftalar sonra İran'a yönelik saldırı düzenlemişti. Amerikan güçleri, Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'nda bulunan İran'a ait roket rampalarını hedef almıştı. Washington, saldırının İran'ın bölgedeki deniz ulaşım güzergahına mayın döşemesini engellemek amacıyla yapıldığını açıklamıştı.

İran ise saldırıya karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yönelik operasyon düzenlediğini duyurmuştu. Tahran yönetimi, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD güçlerini hedef aldığını açıklarken, BAE ise İran tarafından gönderilen bir İHA'nın ülkenin karasuları üzerinde engellendiğini bildirmişti.

TRUMP'TAN "SERT KARŞILIK" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki saldırıların ardından İran'a karşılık verileceği mesajını vermişti. Washington'ın son operasyonuyla birlikte iki ülke arasındaki çatışmalarda tansiyon yeniden yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji güvenliği açısından yakından takip ediliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
HÜRMÜZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR
Trump tehdit etmişti! Patlama sesleri yükseldi
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
İŞTE KOCABIYIK'IN İFADESİ
Tır dorsesinde kaçarken yakalandı, tutuklandı
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
ALMANYA, RUSYA'YI SUÇLADI!
İki kurum için kapatma kararı geldi
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
ERDOĞAN İŞARET ETTİ
Türkiye'ye yeni nükleer santraller geliyor!
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
SAVCILIĞIN TALEBİ BELLİ OLDU
İdris Naim Şahin 3,5 saat ifade verdi!
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
GÜRCİSTAN'DA NET MESAJ
Yeni nesil çeteler için yolun sonu
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
G.SARAYLI İSME SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe'den 'Greenwood' yalanlaması!
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
TÜRK KAMYONUNA DİKKAT
Trump'ın Ankara'daki gizli operasyonu belgesel oldu
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
TEKKE DÖNEMİ SONA ERDİ
İstifa kabul edilmedi, 4 günde her şey değişti
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
EYLÜL FİYATLARI AÇIKLANDI
Türkiye'nin en ucuz otomobili zamlandı
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
HER BİRİNİN ARDINDA ACI HİKAYE!
Feribot faciasında can verenlere son veda
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
ASIRLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR!
Trabzon şehir içi raylı sistem projesinin temeli atıldı
TRUMP'LA ANLAŞTI!
TRUMP'LA ANLAŞTI!
Maduro'yu deviren gizemli milyarderin kimliği ifşa oldu
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
PRİM BORCU OLANLARA KOLAYLIK!
183 milyar liralık ödeme ertelendi!
KAÇACAK YER BULAMADI
KAÇACAK YER BULAMADI
Almanya'da Başbakan Merz yuhalandı!
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
İKİ ÜLKEYE KALKAN OLDU
38 İHA'nın vurulduğu sınırda Türk F-16'ları havalandı!
"ŞEBEKE SUYUNU KULLANMAYIN"
İlçede kusma ve yüksek ateş vakaları arttı!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Okullarda telefon devri sona erdi! Polonya'da yeni yasak yürürlükte
Okullarda telefon devri sona erdi! Polonya'da yeni yasak yürürlükte
Kaydet
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji'den Eylül ayı hava durumu tahminini!
Kaydet
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ifade vermişti: İdris Naim Şahin'e adli kontrol talebi
İdris Naim Şahin'e adli kontrol talebi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.