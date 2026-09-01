Hürmüz'de gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları sonrası bölgede tansiyon tekrar yükseldi. Hürmüz Boğazı çevresi başta olmak üzere İran'ın farklı noktalarında peş peşe patlama sesleri duyulurken, Trump'tan "çok daha sert" misilleme uyarısı geldi.

ABD güçleri, İran Devrim Muhafızları'na yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve bölgede konuşlu Amerikan askerlerine yönelik saldırı girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar salı günü saat 12.00'de (TSİ 19.00) başladı.

BİRÇOK BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası çevresinde 5’ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi. ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu belirtildi.

Hürmüzde gerilim tırmanıyor! Keşm Adası çevresinde patlama sesleri

TRUMP'TAN 'MİSİLLEME' UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılara misilleme yapması halinde 'çok daha sert' önlemler alınacağı konusunda uyardı.

İran Devrim Muhafızları ise, ABD'nin yenilenen saldırılarından 'pişman olacağını' söyledi. Açıklamada, 'onları çok ağır bir ceza bekliyor' ifadesi kullanıldı.

İran ordusu, bu açıklamanın ardından ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu.

4 MÜHİMMATIN DÜŞTÜĞÜ TEYİT EDİLDİ

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, akşam saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın düştüğünü teyit etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

İran'a kısa süre önce saldırı başlattığını açıklayan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu.

Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ile İran arasındaki çatışmalarda yaklaşık 6 ay geride kalırken, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol mücadelesi gerilimin merkezinde yer almaya devam ediyor. İran'ın stratejik su yolunu kapalı tutması, Washington'ın ise İran limanlarına yönelik karşı abluka uygulaması taraflar arasındaki krizi derinleştiriyor.

ABD, pazar günü de haftalar sonra İran'a yönelik saldırı düzenlemişti. Amerikan güçleri, Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'nda bulunan İran'a ait roket rampalarını hedef almıştı. Washington, saldırının İran'ın bölgedeki deniz ulaşım güzergahına mayın döşemesini engellemek amacıyla yapıldığını açıklamıştı.

İran ise saldırıya karşılık olarak Orta Doğu'daki ABD hedeflerine yönelik operasyon düzenlediğini duyurmuştu. Tahran yönetimi, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD güçlerini hedef aldığını açıklarken, BAE ise İran tarafından gönderilen bir İHA'nın ülkenin karasuları üzerinde engellendiğini bildirmişti.

TRUMP'TAN "SERT KARŞILIK" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, önceki saldırıların ardından İran'a karşılık verileceği mesajını vermişti. Washington'ın son operasyonuyla birlikte iki ülke arasındaki çatışmalarda tansiyon yeniden yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji güvenliği açısından yakından takip ediliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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