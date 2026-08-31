Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı açıldı! Sınav Türkçe oldu, maaşlar 4.500 euroya kadar çıkıyor
Almanya'da taşımacılık sektöründe uzun süredir devam eden şoför açığının kapatılması için yabancı sürücülerin mesleğe girişini kolaylaştıracak yeni adımlar atılıyor.
Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Engelhardt, 2025 sonunda yaptığı açıklamada ülkede 120 binden fazla kamyon şoförüne ihtiyaç bulunduğunu belirtmişti.
Sektörde çalışan sürücülerin yaklaşık üçte birinin 55 yaşın üzerinde olduğu, her yıl 30-35 bin sürücünün emekli olmasına karşılık mesleğe 15-20 bin yeni sürücünün katıldığı aktarılmıştı.
TÜRKÇE SINAV DÖNEMİ BAŞLADI
18 Ağustos'ta yürürlüğe giren düzenlemeyle profesyonel kamyon ve otobüs şoförlerinin girdiği hızlandırılmış temel yeterlilik sınavında dil seçenekleri genişletildi.
Sınav, Türkçenin yanı sıra Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca yapılabilecek.
Böylece Almancası yeterli olmayan Türk sürücülerin mesleki yeterlilik sürecinde karşılaştığı dil engelinin azaltılması amaçlanıyor.
Düzenleme, Alman sürücü belgesi için yapılan genel teorik ehliyet sınavının Türkçe olacağı anlamına gelmiyor. Türkçe seçeneği profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerine yönelik mesleki yeterlilik sınavını kapsıyor.
140 SAATLİK EĞİTİM ŞARTI DEVAM EDİYOR
Dil değişikliği mesleki eğitim şartını kaldırmıyor. Hızlandırılmış temel yeterlilik kapsamında adayların yetkili bir kurumdan 140 saat eğitim alması ve ardından Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) tarafından gerçekleştirilen 90 dakikalık teorik sınavı geçmesi gerekiyor.
Düzenleme özellikle C, CE ve D sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiriyor. C sınıfı kamyon, CE sınıfı çekici ve römorklu ağır vasıta, D sınıfı ise otobüs kullanımını kapsıyor.
TÜRK EHLİYETİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL
Türk ehliyetine sahip sürücüler, yalnızca yeni düzenlemeden yararlanarak Almanya'da doğrudan profesyonel şoför olarak çalışmaya başlayamayacak.
Adayların Alman mevzuatındaki ehliyet dönüşümü, mesleki yeterlilik, iş sözleşmesi ve vize şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor.
Türkçe sınav seçeneği bu süreçteki dil engelini azaltırken sürücülerin iş güvenliği, yükleme, boşaltma ve manevra gibi günlük işlemlerde ihtiyaç duyacağı temel Almancayı öğrenmesi önemini koruyor.
TÜRKİYE'DEN BAŞVURULAR ARTTI
Sdüzenlemenin ardından Türkiye'den yapılan başvurularda da hareketlilik yaşandı.
Oksijen'in haberine göre, Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özer, kurumun sisteminde işlemlerinin başlamasını bekleyen 3 binden fazla şoför bulunduğunu, yalnızca geçen hafta sonunda yaklaşık 200 yeni başvuru aldıklarını söyledi.
Özer ayrıca Kod 95 olarak bilinen mesleki yeterlilik eğitim ve sınav sürecinin Türkiye'de gerçekleştirilebilmesi amacıyla İstanbul'da bir merkez kurulmasının planlandığını belirtti. Merkezin henüz planlama aşamasında olduğu ifade edildi.
MAAŞLAR 2 BİN 800 EURODAN BAŞLIYOR
Almanya'da tır şoförlerine sunulan aylık brüt ücretler 2 bin 800 avrodan başlayarak 4 bin 500 avroya (yaklaşık 252 bin TL) kadar çıkıyor.
Ücretler eyalet, işveren, güzergah, taşınan yük, sürücünün deneyimi ve gece çalışması gibi koşullara göre farklılık gösteriyor. Çalışanın eline geçen net tutar ise vergi sınıfı, medeni durum ve çocuk sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişiyor.
45 YAŞ ÜZERİNDEKİLER İÇİN EK ŞART
Şoförlük için genel bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 45 yaşın üzerindeki yabancı çalışanların Almanya'daki mevzuat kapsamında belirli bir gelir seviyesine ulaşması veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
Aktarılan bilgilere göre 2026 yılı için söz konusu yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro olarak uygulanıyor.
Yeni düzenlemeyle Almanya, profesyonel sürücülük mesleğine girişteki engelleri azaltarak ülkedeki şoför açığının kapatılmasını ve yabancı sürücülerin iş gücü piyasasına daha hızlı katılmasını hedefliyor.