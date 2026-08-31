Almanya'da Türkler için yeni iş kapısı açıldı! Sınav Türkçe oldu, maaşlar 4.500 euroya kadar çıkıyor

45 YAŞ ÜZERİNDEKİLER İÇİN EK ŞART

Şoförlük için genel bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak 45 yaşın üzerindeki yabancı çalışanların Almanya'daki mevzuat kapsamında belirli bir gelir seviyesine ulaşması veya yeterli emeklilik güvencesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Aktarılan bilgilere göre 2026 yılı için söz konusu yıllık gelir eşiği 55 bin 770 euro olarak uygulanıyor.

Yeni düzenlemeyle Almanya, profesyonel sürücülük mesleğine girişteki engelleri azaltarak ülkedeki şoför açığının kapatılmasını ve yabancı sürücülerin iş gücü piyasasına daha hızlı katılmasını hedefliyor.