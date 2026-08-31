KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan "Filo Jet" feribotunun haziran ayında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Facianın yaşandığı feribotla seyahat eden iki gencin 3 ay önce çektiği görüntülerde, geminin içine su girdiği, yolcuların sızıntıyı fark ederek endişelendiği ve "Batmayalım" şeklinde konuştuğu görülüyor. Bir görevlinin ise yolculara, suyun geminin içine gelmesinin normal olduğunu söylediği duyuluyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na seyir halindeyken, hareketinden kısa süre sonra Girne önlerinde alabora olan "Filo Jet Denizcilik" şirketine ait feribotun, haziran ayında çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

ALABORA OLAN GEMİYE BİNMİŞLER

Haziran ayında, gemiyle seyahat eden iki gencin çektiği videoda, geminin içine su girdiği, gençlerin kısa süreli panik yaptıkları ve yolculuklarından memnun olmadıkları görülüyor.

KKTC'deki gemi faciasından aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı: Bu su nereden geldi?

"BU SU NEREDEN GELDİ Kİ?"

Gazeteci Sefa Karahasan'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gençlerin, önceki gün alabora olan gemiye bindikleri anda başlayan diyalogları kameraya yansıdı:

1. yolcu: Su nereden geldi oğlum?

Su nereden geldi oğlum? 2. yolcu: Ciddi su geldi bu arada. Seslensek mi?

Ciddi su geldi bu arada. Seslensek mi? 1. yolcu: Bu su nereden geldi ki? Batmayalım...

Bu su nereden geldi ki? Batmayalım... Görevli: Su gelir, yani gelecek. Siz bir ön sıraya oturun, üzerinize gelmesin.

"BATARSAK KIYIYA YÜZERİZ ABİ"

Yolcular suyun nereden sızdığını anlamaya çalışırlarken şu diyalog yaşandı:

1. yolcu: Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya? Yukarıdan mı aşağı indi?

Su nereden geldi? Aşağıdan mı çıktı yukarıya? Yukarıdan mı aşağı indi? 2. yolcu: Aşağıdan.

Aşağıdan. 1. yolcu: Ama adam 'yukarıdan geliyor' diyor.

Ama adam 'yukarıdan geliyor' diyor. 2. yolcu: Sıkıntı yok ya, bir şey olmaz. Daha çok uzak değiliz kıyıya. Ne olacak? Yüzeriz abi.

KKTC'deki gemi faciasından aylar önce çekilen görüntü ortaya çıktı: Bu su nereden geldi?

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

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259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 239 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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