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Sağlık

“Sıcaktandır” deyip geçiştirdi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Meğer kötü kokunun sebebi...

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“Sıcaktandır” deyip geçiştirdi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Meğer kötü kokunun sebebi...
Fotoğraf Başlığı “Sıcaktandır” deyip geçiştirdi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Meğer kötü kokunun sebebi...

ABD’de yaşayan 41 yaşındaki iki çocuk annesi Maria, ağır vücut kokusunu başlangıçta yoğun çalışma temposuna ve sıcağa bağladı. Ağır kokunun yanı sıra yaşadığı çeşitli şikayetleri de aylarca önemsemeyen kadın, göğsünde fark ettiği kitle sonrası doktora başvurdu. Acı gerçek hastanede yapılan tetkiklerde ortaya çıkarken, iki çocuk annesi yaşadıklarını "Vücudunuzu dinlemek her şeyi değiştirebilir" diyerek anlattı.

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Güney Carolina’nın Greenville kentinde yaşayan 41 yaşındaki Maria, çalışan iki çocuk annesi olarak yoğun bir hayat sürüyordu. Gün içinde sürekli koşturduğu için yaşadığı bazı değişiklikleri yorgunluğa ve yoğun tempoya bağlayan Maria, bir süre sonra vücut kokusunda büyük bir değişiklik fark etti. Ancak bu koku, normal ter kokusundan farklıydı. Üstelik duş aldıktan ve hiç terlemediği zamanlarda bile kısa süre içinde yeniden ortaya çıkıyordu.

Yaşadığı durumu başlangıçta ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirmeyen kadın, günlük hayatına devam etti. Aylar sonra Maria'nın göğsünde bir kitle fark etmesiyle durum değişti.

Küçük kızının yanlışlıkla göğsüne bastırması üzerine bölgede normalden daha sert bir doku olduğunu hisseden Maria, bunun meme dokusundan kaynaklandığını düşündü. Yine de kontrol amacıyla doktora başvurdu.

GERÇEK, YAPILAN TETKİKLERDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ultrason, mamografi ve biyopsinin ardından Maria'ya meme kanserinin en yaygın türlerinden biri olan invaziv duktal karsinom teşhisi konuldu. Doktorlar göğsünde yaklaşık 4 santimetrelik kanserli bir tümör bulunduğunu belirledi.

Teşhis karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Maria, sağlıklı beslendiğini, düzenli egzersiz yaptığını, sigara ve alkol kullanmadığını ve ailesinde kanser öyküsü bulunmadığını söyledi.

“Sıcaktandır” deyip geçiştirdi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Meğer kötü kokunun sebebi...
Başlık Resmi“Sıcaktandır” deyip geçiştirdi, acı gerçek hastanede ortaya çıktı! Meğer kötü kokunun sebebi...

O ŞİKAYETLERİNİ DE GÖZ ARDI ETTİ

Vücut kokusundaki değişikliğin yanı sıra Maria'nın aşırı yorgunluk, bacaklarda ağırlık hissi, şişkinlik, artan şekerli yiyecek isteği ve açıklanamayan morluklar gibi başka şikayetleri de bulunuyordu. Ancak bu belirtileri de yoğun hayat temposuna ve yaşına bağlayarak önemsememişti.

Uzmanlara göre bazı kanser hücreleri, uçucu organik bileşikler (VOC) olarak adlandırılan kimyasal maddeler üretebiliyor. Bu maddeler kan, ter, nefes, idrar ve diğer vücut sıvıları yoluyla dışarı atılabiliyor. Bunun vücut kokusunda değişikliğe neden olabileceği belirtilse de kişinin kendi kokusundaki bu değişikliği fark etmesi oldukça nadir görülüyor.

Barts Health NHS Trust'tan hematolog Dr. John Riches, kanserle ilişkili VOC'lerin erken teşhiste kullanılabilmesi için araştırmaların sürdüğünü belirtiyor. Özellikle nefes ve idrar analizleriyle bazı kanser türlerinin erken evrede tespit edilip edilemeyeceği araştırılıyor.

Ameliyat olduktan iki yıl sonra kanseri atlatan Maria, vücutta uzun süre devam eden herhangi bir değişikliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir şey sizi sürekli rahatsız ediyorsa veya normal gelmiyorsa, kontrol ettirin. Vücudunuzu dinlemek her şeyi değiştirebilir" dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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