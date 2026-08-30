Yunanistan ve Rumlar küplere bindi! Alman vekilden tarihi KKTC hamlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu (KTFF) ziyaret etti. Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargolarına tepki gösteren Krah, kendisine hediye edilen KKTC Milli Takım formasını giydi.

Almanya Federal Meclisi Milletvekili Maximilian Krah, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ziyaret ederek Başkan Hasan Sertoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Krah’a UBP Milletvekili Hasan Taçoy eşlik ederken, görüşmede Kıbrıs Türk futbolunun mevcut durumu ve federasyonun çalışmaları ele alındı.

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Kıbrıs Türk futbolunun karşı karşıya olduğu uluslararası tecrit ve spor ambargolarına tepki gösteren Alman milletvekili, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ziyaretin sonunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Krah’a isminin yazılı olduğu KKTC Milli Takım forması hediye etti. Krah, formayı giyerek teşekkürlerini iletti.

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Öte yandan, Rum kesiminin siyasi baskıları nedeniyle İspanyol FC Barcelona Academy’nin KKTC’de düzenlemeyi planladığı futbol eğitim kampını iptal etmesi tepki çekerken, konuya ilişkin açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çocukların hayallerinin yarım kalmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

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Başbakan Üstel, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan girişimler sonucunda Türk kulüpleri ve A Milli Futbol Takımı eğitmenlerinin kısa süre içinde aynı yerde çocuklarla buluşacağını açıkladı. Üstel, bu adımın Rum engellemelerine karşı en güçlü cevap olduğuna değindi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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