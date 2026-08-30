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Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız için devrede

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Beşiktaş, Galatasaray'ın gündemindeki yıldız için devrede

Beşiktaş transferde hız kesmemeye devam ediyor. Güçlü orta saha rotasyonunu yıldız bir isimle taçlandırmak için düğmeye basan siyah beyazlılar, Galatasaray’ın da transfer gündemini meşgul eden Tottenham’ın Senegalli dinamosu Pape Matar Sarr için resmî temaslara başladı.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyerek şu ana kadar 9 önemli isme imza attıran Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlılar, güçlü orta saha rotasyonunu yıldız bir isimle taçlandırmak için düğmeye bastı. Yönetim, uzun süredir rakibi Galatasaray’ın da transfer gündemini meşgul eden Tottenham’ın Senegalli dinamosu Pape Matar Sarr için resmî temaslara başladı ve büyük aşama kaydetti. Merkez orta saha ve ön liberoda görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf görüşmeleri sürdürüyor.

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Beşiktaş’ın, Poku ve Miretti transferlerinde olduğu gibi Sarr’ı da satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İlk başta bu formüle olumsuz cevap veren İngiliz ekibinin, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi eklenmesi hâlinde transfere onay vereceği belirtildi. G.Saray’ın yanı sıra İtalyan devi Juventus ile İngiliz ekibi Nottingham da Senegalli ismin peşinde ve görüşüyor. İtalyan basını Juve’nin görüşmelere ilerleme kaydettiğini duyurdu. Sarr’ın Tottenham ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

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