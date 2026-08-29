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Kocaeli'de üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

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Kocaeli'de üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!
Fotoğraf Başlığı Kocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

Kocaeli’de 15, 17 ve 24 yaşındaki üç kardeşin denizde cansız bedenlerinin bulunmasıyla başlayan soruşturma sürüyor. Çocukların babası Murat Sakar’ın eski eşine yönelttiği suçlamalara anne Güler Saltan’dan cevap geldi.

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma derinleşirken anne ve baba arasında karşılıklı ağır suçlamalar yaşanıyor.

20 Ağustos'ta Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı sahilinde Gülşah (24), Muhammed Ali (17) ve Belinay Sakar (15) kardeşlerin cesetlerinin bulunmasının ardından, ailenin hayatta kalan tek çocuğu Bilgenur Sakar devlet korumasına alındı.

EVDE YAZDIKLARI MEKTUP BULUNMUŞTU

Olayın ardındaki trajik detaylar duyanların yüreğini burktu. Kardeşlerden Belinay'ın 15. yaş gününde toprağa verildiği, 24 yaşındaki Gülşah'ın ise bu yıl hukuk fakültesini kazandığı öğrenildi.

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Soruşturma kapsamında evde yapılan incelemelerde, kardeşlerin 10 yıl önce İzmir Çeşme'de denizde boğularak hayatını kaybeden en büyük ablaları Tansu'ya hitaben yazdıkları, "Seni bizden deniz aldı, seni çok özledik" ifadelerinin yer aldığı bir defter bulundu.

Kocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!
Başlık ResmiKocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

SAĞ KALAN TEK KIZI İFADE VERDİ

Olayın ardından devlet korumasına alınan sağ kalan tek kardeş Bilgenur Sakar, verdiği ifadede evdeki gerilime dikkat çekti.

Bilgenur, evlilik hazırlığı yapan annelerinin sürekli eve birilerini çağırdığını, kardeşlerin bu duruma tepki göstererek anneleriyle tartıştığını ve annelerinin odalarının kapısını kilitlediğini ileri sürdü.

Kocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!
Başlık ResmiKocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

BABA VE ANNENİN KARŞILIKLI SUÇLAMALARI

İki yıldır çocuklarıyla görüşmediğini belirten baba Murat Sakar, yaşanan felaketten anneyi sorumlu tuttu. Annenin çocuklarla ilgilenmediğini ve sorumsuz davrandığını iddia eden Sakar, eski eşinin sürekli telefon numarasını ve yaşadığı yeri değiştirmesi nedeniyle çocuklarına ulaşamadığını belirtti.

Ayrıca, 10 yıl önce boğulan kızları Tansu'yu da annesinin kendi rızası dışında Çeşme'ye gönderdiğini savundu:

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"Anne sorumsuz çocuklarla ilgilense öyle bir şey olmazdı. Anne alakasız yani çocuklarından hiçbirinin haberi yok.

Üniversiteyi kazandı çocuğum. İzmir Çeşme'ye ben gönderme taraftarı değildim. Yine annesi çocuğumu gönderdi. Bir ay sonra denizde boğulmuş.

Benimle görüştürmüyordu zaten çocuklar. Anne 4 ayda, 5 ayda bir ev değiştirir. Anne 3 ayda bir telefon numarasını değiştirir. Benim ulaşmam da mümkün değildi"

Kocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!
Başlık ResmiKocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Babanın iddialarına SHOW Haber'de cevap veren anne Güler Saltan ise suçlamaları kesin bir dille reddetti. Çocuklarını ağır sanayide gece gündüz çalışarak tek başına okuttuğunu ve büyüttüğünü belirten Saltan, çocukların geçmişte şiddet gördükleri için babalarıyla görüşmek istemediklerini ifade etti.

Kocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!
Başlık ResmiKocaelide üç kardeş ölü bulunmuştu: Babanın suçladığı anne ilk kez konuştu!

En büyük kızı Tansu'nun şüpheli ölümüyle ilgili geçmişte dava açmak istediğinde eski eşinden şiddet gördüğünü ve engellendiğini iddia eden anne, çocuklarını odaya kilitlediği yönündeki iddiaları ise yalanladı.

Annenin açıklamaları şöyle:

"Ben hiçbir zaman sorumsuz bir anne olmadım. Sorumsuz bir anne olsaydım büyük kızım üniversiteyi bitirmezdi. Oğlumu özelde okutmazdım. Bunların hepsinin de arkasında tek başıma ben durdum hiçbir yerden yardım almadan.

Babalarını görmek istemiyorlardı. Onlara ve bana devamlı şiddet uyguladığını bildikleri için görmek istemiyorlardı"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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