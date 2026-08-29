Bakırköy'de güzellik merkezinde skandal! 14 bin gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı

Bakırköy'de bulunan bir güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizli kameralarla kaydedilip ücret karşılığında sosyal medya platformunda yayınlandığı ortaya çıktı. İş yerinde yapılan aramada 7 gizli kamera düzeneği ve dijital materyaller ele geçirilirken, 14 bin videonun yayınlandığı tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

14 BİN VİDEO

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayınlandığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası