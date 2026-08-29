Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

İSTANBUL'UN OTOMOBİL YAŞI ŞAŞIRTTI

Üç büyükşehir arasında en dikkat çekici sonuç İstanbul'dan geldi.

İstanbul'da trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması 9,5 yıl. Bu değer, kentin çok büyük bir araç parkına sahip olmasına rağmen Türkiye ortalamasının oldukça altında.

Ankara'da ortalama 14,2 yıl, İzmir'de ise 13,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece üç büyükşehir arasında İstanbul'un araç parkı açık ara daha genç görünüyor.