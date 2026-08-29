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T-Otomobil

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

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Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

Türkiye'de trafikteki otomobillerin yaş ortalaması illere göre büyük farklılık gösteriyor. Bazı şehirlerde araçlar henüz 10 yaşına bile ulaşmazken, bazı illerde otomobillerin ortalama yaşı 20 yılı aşıyor.

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde otomobillerin yaş ortalaması 15,6 yıl. Ancak iller arasındaki fark dikkat çekici boyutta. Listenin bir ucunda ortalama 6,2 yaşındaki otomobillerle Şırnak, diğer ucunda ise 21,8 yıllık araçlarla Burdur bulunuyor.

İller arasındaki fark, Türkiye'deki otomobil parkının yaş dağılımındaki çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

DOĞU VE BATI ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

Veriler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde otomobil yaşlarının belirgin biçimde ayrıştığını gösteriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller daha genç araç parklarıyla öne çıkarken, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerindeki bazı şehirlerde otomobillerin yaş ortalaması oldukça yükseliyor.

Bu tablo, otomobillerin yenilenme hızının illere göre önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor.

Şırnak
FotoğrafŞırnak

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ OTOMOBİLLERİ ŞIRNAK'TA

Listenin zirvesinde açık ara farkla Şırnak yer alıyor.

Kentte trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması 6,2 yıl. Şırnak'ı 8,8 yıl ile Bingöl, 9 yıl ile Tunceli ve 9,2 yıl ile Batman takip ediyor.

Böylece listenin ilk sıralarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ağırlığı dikkat çekiyor.

İstanbul
Fotoğrafİstanbul

İSTANBUL'UN OTOMOBİL YAŞI ŞAŞIRTTI

Üç büyükşehir arasında en dikkat çekici sonuç İstanbul'dan geldi.

İstanbul'da trafiğe kayıtlı otomobillerin yaş ortalaması 9,5 yıl. Bu değer, kentin çok büyük bir araç parkına sahip olmasına rağmen Türkiye ortalamasının oldukça altında.

Ankara'da ortalama 14,2 yıl, İzmir'de ise 13,9 yıl olarak hesaplandı. Böylece üç büyükşehir arasında İstanbul'un araç parkı açık ara daha genç görünüyor.

Burdur
FotoğrafBurdur

EN YAŞLI OTOMOBİLLER BURDUR'DA

Listenin diğer ucunda ise Burdur bulunuyor.

Burdur'da otomobillerin yaş ortalaması 21,8 yıl. Bu rakam, Türkiye genelindeki 15,6 yıllık ortalamanın 6 yılı aşkın üzerinde.

Burdur'un ardından Kütahya 21,1, Karaman 20,8 ve Kastamonu 20,1 yıllık ortalamalarıyla geliyor.

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

20 YAŞ SINIRINI AŞAN DÖRT İL

Listenin en yaşlı bölümünde dikkat çeken noktalardan biri, dört ilin ortalama otomobil yaşının 20 yılın üzerine çıkması.

Burdur, Kütahya, Karaman ve Kastamonu bu kategoride yer alıyor. Kırıkkale'de ise ortalama tam 20 yıl olarak hesaplanıyor.

Bu şehirlerdeki ortalama otomobil yaşı, Türkiye genelindeki ortalamanın oldukça üzerinde.

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

EN GENÇ 10 İL BELLİ OLDU

Türkiye'de en genç otomobil parkına sahip iller şöyle sıralanıyor:

  1. Şırnak – 6,2 yıl
  2. Bingöl – 8,8 yıl
  3. Tunceli – 9,0 yıl
  4. Batman – 9,2 yıl
  5. İstanbul – 9,5 yıl
  6. Diyarbakır – 10,0 yıl
  7. Hakkari – 10,1 yıl
  8. Siirt – 10,3 yıl
  9. Mardin – 10,4 yıl
  10. Muş – 10,8 yıl
Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

YAŞLI ARAÇLARIN BULUNDUĞU İLLER

Listenin yaşlı araç tarafında ise özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Ege'deki bazı iller öne çıkıyor.

Türkiye'deki en yaşlı otomobil parkına sahip iller arasında Burdur, Kütahya, Karaman ve Kastamonu ilk sıralarda yer alırken, onları Kırıkkale ve diğer yüksek yaş ortalamasına sahip şehirler takip ediyor.

Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

EN YAŞLI 18 İL

Yaş ortalaması en yüksek iller, en yaşlıdan daha genç olana doğru şöyle sıralanıyor:

  1. Burdur – 21,8 yıl
  2. Kütahya – 21,1 yıl
  3. Karaman – 20,8 yıl
  4. Kastamonu – 20,1 yıl
  5. Kırıkkale – 20,0 yıl
  6. Çorum – 19,8 yıl
  7. Amasya – 19,8 yıl
  8. Isparta – 19,7 yıl
  9. Osmaniye – 19,5 yıl
  10. Manisa – 19,3 yıl
  11. Uşak – 19,3 yıl
  12. Afyonkarahisar – 19,2 yıl
  13. Bartın – 18,9 yıl
  14. Karabük – 18,8 yıl
  15. Konya – 18,8 yıl
  16. Yozgat – 18,7 yıl
  17. Niğde – 18,5 yıl
  18. Tokat – 18,4 yıl
Hangi şehirde kaç yıllık otomobil kullanılıyor? İşte Türkiye'nin araç yaşı haritası

ŞIRNAK İLE BURDUR ARASINDA 15,6 YILLIK FARK

Listenin iki ucundaki şehirler arasındaki fark dikkat çekici boyutta.

Şırnak'ta otomobillerin yaş ortalaması 6,2 yıl, Burdur'da ise 21,8 yıl.

İki şehir arasındaki fark tam 15,6 yıl. Türkiye genelindeki otomobil yaş ortalamasının da 15,6 yıl olması, ortaya çıkan tabloyu daha çarpıcı hale getiriyor.

Türkiye'nin otomobil parkında şehirler arasındaki yaş farkı böylece net biçimde ortaya çıkıyor.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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