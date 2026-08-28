Facianın eşiğinden dönüldü! Kafa kafaya çarpışmaktan saniyelerle kurtuldular

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, virajlı yolda önündeki kamyonu hatalı bir şekilde sollayarak karşı şeride geçen otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Kendi şeridinde ilerleyen sürücünün durumu aniden fark edip soğukkanlılıkla frene basması olası bir faciayı önlerken, trafikte yürekleri ağza getiren o tehlikeli anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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