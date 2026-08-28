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Spor

Fenerbahçe için büyük risk: UEFA'dan Matteo Guendouzi'ye ceza ihtimali

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon'u eleyerek tur atladığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar disiplin kuruluna taşınıyor. UEFA'nın, Matteo Guendouzi ile Lyon kaleci Antrenörü Antonio Ferreira hakkında soruşturma başlatacağı öne sürüldü.

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Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Fenerbahçe'de Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'ye UEFA'dan ceza gelebileceği iddia edildi.

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GUENDOUZI'YE 1-3 MAÇ CEZA İHTİMALİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; UEFA, Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde yaşanan olayları incelemeye aldı. Avrupa futbolunun yönetim organının disiplin soruşturmasını kısa süre içerisinde resmen başlatabileceği belirtildi.

Matteo Guendouzi, Lyon maçında goller sonrası büyük sevinç. yaşadı.
Başlık ResmiMatteo Guendouzi, Lyon maçında goller sonrası büyük sevinç. yaşadı.
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Maç öncesinde ve karşılaşma sırasında Lyon taraftarlarının bir bölümünün hakaretlerine maruz kaldığı öne sürülen Matteo Guendouzi, son düdüğün ardından tribünlere yönelik alaycı hareketlerde bulundu. Haberde Fransız futbolcunun "Allez l'OM" şeklinde tezahürat yaptığı ve Lyon taraftarlarını tahrik eden çeşitli hareketler sergilediği aktarıldı.

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin "Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları" başlıklı 15'inci maddesinin Guendouzi hakkında uygulanabileceği kaydedildi. Fransız orta saha oyuncusunun davranışlarının "hakaret", "sportmenlik dışı hareket" ve "seyircileri kışkırtma" kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği ifade edildi. Ayrıca UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası gelebileceği vurgulandı.

Karşılaşmanın sonunda Olimpik Lyon taraftarları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Başlık ResmiKarşılaşmanın sonunda Olimpik Lyon taraftarları ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

FERREIRA'YA DA 3-5 MAÇ CEZA GELEBİLİR

Sporx'in aktardığı habere göre; gerginlik sırasında Guendouzi'ye doğru hamle yaptığı ve oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu belirtilen Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira'nın da UEFA'nın disiplin soruşturmasına dahil edilmesi bekleniyor.

UEFA'nın olayı "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı" olarak değerlendirmesi halinde Ferreira'ya 3 maç men cezası verilebileceği belirtildi. Eylemin "ciddi saldırı" kapsamında ele alınması durumunda ise cezanın 5 maça kadar çıkabileceği aktarıldı. Ferreira'nın UEFA soruşturmasının yanı sıra Lyon tarafından da kulüp içi disiplin sürecine tabi tutulabileceği öne sürüldü.

KARARI UEFA VERECEK

UEFA'nın maçın hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra görüntüleri de inceleyerek iki isim hakkında soruşturma açıp açmayacağına karar vereceği kaydedildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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