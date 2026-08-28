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Dünya

Eşi benzeri görülmemiş ilan: Bu iş için dondurma sevmek yeterli! Aylık 482 bin TL...

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Eşi benzeri görülmemiş ilan: Bu iş için dondurma sevmek yeterli! Aylık 482 bin TL...
Fotoğraf Başlığı Eşi benzeri görülmemiş ilan: Bu iş için dondurma sevmek yeterli! Aylık 482 bin TL...

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'un kurucu ortakları arasında yer aldığı dondurma markası Dr. Bombay, sıra dışı bir iş ilanıyla gündeme geldi. Marka, dünyanın her yerinden başvuruya açık olan “dondurma tadımcısı” pozisyonu için üç aylık süreyle çalışacak bir kişi arıyor. Seçilecek aday aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) kazanacak.

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Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg'un dondurma markası, akıllara durgunluk veren bir iş ilanıyla gündeme geldi. Dr. Bombay isimli marka, ilk resmi “dondurma tadımcısı”nı bulmak için başvuru sürecini başlattı. Tamamen uzaktan yapılabilecek iş için dünyanın farklı ülkelerinden adaylar başvurabilecek. Marka, işe alınacak kişiye üç ay boyunca aylık 10 bin dolar (yaklaşık 482 bin TL) ödeme yapacak.

ŞARTLARI BELLİ OLDU

Snoop Dogg, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla iş ilanını duyurarak adaylara çağrıda bulundu. Ünlü rapçi, “Dr. Bombay'da uluslararası bir dondurma tadımcısı arıyorum” diyerek pozisyonun detaylarını paylaştı. İşe alınacak kişinin farklı ülkelerdeki yiyecek ve lezzet trendlerini takip etmesi, kültürel açıdan dikkat çeken gelişmeleri keşfetmesi ve insanların ne yiyip içtiği, ne paylaştığı ve hangi konuları konuştuğu konusunda markaya bilgi vermesi bekleniyor.

Eşi benzeri görülmemiş ilan: Bu iş için dondurma sevmek yeterli! Aylık 482 bin TL...
Başlık ResmiEşi benzeri görülmemiş ilan: Bu iş için dondurma sevmek yeterli! Aylık 482 bin TL...

Adayın aynı zamanda tadım deneyimlerini sosyal medyaya uygun içeriklere dönüştürmesi, yeni lezzet ve pazarlama fikirleri geliştirmesi ve elde ettiklerini marka ekibiyle paylaşması isteniyor. İş ilanında, adayın yiyeceklere, kültüre ve yeni trendleri keşfetmeye ilgi duyması, güçlü sosyal becerilere sahip olması, gözlemlerini anlaşılır şekilde yazıya dökebilmesi ve dışa dönük ve meraklı bir kişiliğe sahip olması gerektiği belirtiliyor.

PROFESYONEL MUTFAK DENEYİMİ ARANMIYOR

Öte yandan, adaylarda profesyonel mutfak deneyimi şartı da aranmıyor. Pozisyon için adayların süt bazlı dondurmaların tat, aroma ve dokusunu değerlendirebilmesi yeterli olacak.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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