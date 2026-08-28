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Spor

Fenerbahçe'de transfer operasyonu: Oppong bitti, Puerta sırada!

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Fenerbahçe'de transfer operasyonu: Oppong bitti, Puerta sırada!

Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe transferde gaza bastı. Tam 18 yıl sonra “ait olduğu yere” ulaşan sarı lacivertlilerde yönetim kolları sıvadı. Stopere Nice’ten Peprah Oppong, orta sahaya Racing’den Gustavo Puerta geliyor. Bir de kanat sürprizi var…

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Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Şeytanın bacağını kırıp Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdiren Fenerbahçe’de camia çılgın bir sevinç yaşarken, yönetim nefes almadan transfer operasyonuna başladı. Sarı lacivertlilerin ilk icraatı, adı Trabzonspor’la da anılan Peprah Oppong oldu. Nice’te forma giyen 22 yaşındaki Ganalı stoperin işi bitirildi. Fenerbahçe, piyasa değeri 10 milyon avro olan Oppong’u elden kaçırmamak için Nice’e bu rakamın üzerinde bir bedel ödeyerek transferi bağladı. Genç savunmacıyla da dört yıllık anlaşma sağlayan sarı lacivertliler, Nice ile ödeme planını kesinleştirdikten sonra resmî açıklamayı yapacak.

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RASHFORD’A YER YOK

Skriniar-Ake rotasyonunu Oppong’la güçlendirecek Fenerbahçe, orta sahadaki açığı ise Gustavo Puerta ile kapatmayı planlıyor. Olimpiakos ve Benfica’nın da peşinden koştuğu 23 yaşındaki Kolombiyalı için Racing Santander’le pazarlıklar devam ediyor. Puerta’ya alternatif olarak Brezilya’dan adaylarla da temaslar sürüyor. Öte yandan yönetici Cihan Kamer, bir kanat sürprizi için İngiltere’de görüşmeler yapıyor. Fenerbahçe taraftarı Rashford hayali kursa da yabancı kontenjanı dolu olduğu için buraya gelecek ismin de 23 yaş altı bir oyuncu olması bekleniyor.

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