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Spor

Ferencvaros - Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

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Ferencvaros - Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında 756 gündür kazanamayan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

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Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Balazs Borbely'nin çalıştırdığı Ferencvaros ile deplasmanda karşılaşıyor. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Malinovskyi, Muçi, Salah, Aral, Onuachu

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Rommens, Zachariassen, Yusuf, O'Dowda, Joseph

SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jure Praprotnik ve Grega Kordez üstlenecek.

İlk karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olarak tur şansını zora sokan bordo-mavililer, müsabakayı 2 farkla kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor.

Trabzonspor Futbol Takımı
Başlık ResmiTrabzonspor Futbol Takımı

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DA 756 GÜNLÜK GALİBİYET HASRETİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 gün aradan galip gelerek turu geçmek istiyor.

En son 1 Ağustos 2024'te UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

TEKKE İLE İLK GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçında iki farklı galip gelerek turu geçmeye çalışacak.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit'in formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavında Ferencvaros'a 1-0 kaybetti.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

GÖZLER, SALAH'TA OLACAK

Trabzonspor'da gözler, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ta olacak.

Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, bu kez bordo-mavili formayla Avrupa'da ilk gollerini atmanın mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmayacak.

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Budapaşte'de bordo-mavili taraftarlar tribünde yer alamayacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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