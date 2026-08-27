Rize’de boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul ile 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Önder için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İki kardeş, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder ile 11 yaşındaki kardeşi Arif Kerem Önder’in cenazeleri toprağa verildi.

Rize'de acı veda! İki kardeş yan yana defnedildi

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Önder kardeşler için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Metin Eyyüpkoca, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri, Işıklı Mahallesi’ndeki aile mezarlığına götürüldü. Ahmet Ertuğrul ve Arif Kerem Önder burada yan yana defnedildi.

Rize'de acı veda! İki kardeş yan yana defnedildi

DENİZE GİRDİKTEN SONRA GÖZDEN KAYBOLDULAR

Olay, 25 Ağustos’ta Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren iki kardeş, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çevredekilerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kardeşi Arif Kerem Önder için ise denizde arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin iki gün süren çalışmasının ardından küçük kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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