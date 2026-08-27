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Dünya

Almanya'da okulda kanlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı

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Almanya'da okulda kanlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı

Almanya’da Berlin yakınlarında bulunan bir okulda bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırıda 18 yaşındaki bir öğrenci ile olaya müdahale etmeye çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Gosen-Neu Zittau kasabasında bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırı paniğe neden oldu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alman basınında yer alan bilgilere göre olay, yerel saatle 13.45 sıralarında meydana geldi. Saldırıda 18 yaşındaki kız öğrencinin ağır şekilde yaralandığı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Olay sırasında saldırıyı engellemeye çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir kişi de hayatını kaybetti. Saldırıda 2 kişinin daha yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Maerkische Allgemeine gazetesinin haberinde, gözaltına alınan şüphelinin hayatını kaybeden 18 yaşındaki öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Polis, X hesabından yaptığı açıklamada acil sağlık ekipleriyle birlikte ortak bir operasyon yürüttüklerini duyurdu. Açıklamada, “Şu anda olay yerinin güvenliğini sağlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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