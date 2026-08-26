Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

HİKİYA TEKNİĞİYLE TARİHİ YOLCULUK

Hafta sonu kuzey Japonya’da yaklaşık 1.800 kişi bir araya gelerek, devam eden yenileme çalışmaları kapsamında 360 tonluk kale kulesini orijinal yerine iki metreden biraz daha fazla yaklaştırmak için çekti.

Kale içindeki müstahkem bir kule olan yapı, büyük bir depremde hasar gören bir duvarın onarımı için taşınmak zorundaydı. Aomori vilayetindeki Hirosaki Kalesi’nin kulesi hedefine doğru ilerlerken, 80 kişilik dönüşümlü ekipler 30 metrelik halatları çekerek yapıya destek oldu.

