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Dünya

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

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Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

Japonya'nın Aomori eyaleti, tüm dünyanın dikkatini çeken sıra dışı ve nefes kesen bir operasyona sahne oldu.

Ulusal tarihi miras kabul edilen ve 2015 yılında tadilat amacıyla yerinden kaldırılan 400 tonluk Hirosaki Kalesi, kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşındı. 

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

Devasa bir platform üzerinde bulunan kalenin bu yılın sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulması planlanıyor.

Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması ve kalenin yalnızca insan gücü kullanılarak toplamda 5 metre hareket ettirilmesi konuşuldu. Geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın ise iş makineleri kullanılarak tamamlanması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması ve kalenin yalnızca insan gücü kullanılarak toplamda 5 metre hareket ettirilmesi konuşuldu. Geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın ise iş makineleri kullanılarak tamamlanması bekleniyor.
 

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

HİKİYA TEKNİĞİYLE TARİHİ YOLCULUK

Hafta sonu kuzey Japonya’da yaklaşık 1.800 kişi bir araya gelerek, devam eden yenileme çalışmaları kapsamında 360 tonluk kale kulesini orijinal yerine iki metreden biraz daha fazla yaklaştırmak için çekti.

Kale içindeki müstahkem bir kule olan yapı, büyük bir depremde hasar gören bir duvarın onarımı için taşınmak zorundaydı. Aomori vilayetindeki Hirosaki Kalesi’nin kulesi hedefine doğru ilerlerken, 80 kişilik dönüşümlü ekipler 30 metrelik halatları çekerek yapıya destek oldu. 
 

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

Cumartesi günü katılımcılar, raylar üzerine yerleştirilen yapıyı 1,13 metre sürüklerken, Pazar günü ise 1,09 metre daha ilerletildi.

Tarihi yapıyı korumak amacıyla, binaların sökülmek yerine makaralar üzerine yerleştirilip taşınmasını sağlayan hikiya adı verilen bir teknik kullanıldı. 2015 yılında belediye, halkı doğrudan katılım için çağrıda bulundu. Sonuç olarak, ilk vatandaş öncülüğündeki hikiya gerçekleştirildi ve bu yöntem, bir asırdır ilk kez herhangi bir şekilde bir kaleyi taşımak için kullanıldı.

Hirosaki Belediyesi parklar ve yeşil alanlar bölümü başkanı Kensuke Hayasaka, Kale kulesi ulusal düzeyde önemli kültürel varlık olarak tescilli olduğu için onu parçalara ayırmadıklarını ve Japonya’da eski çağlardan beri var olan bir bina taşıma yöntemi olan hikiya’yı kullandıklarını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN İLGİ

Kensuke Hayasaka, son iki gün içinde 1.800 kişilik kontenjan için yaklaşık 8.000 başvuru aldıklarını, talebin kapasitenin yaklaşık dört katı olduğunu ve bu yüzden herkesin katılamadığını aktardı. Sadece şehirden değil, Japonya’nın dört bir yanından ve yurt dışından da başvurular geldiğini, Güneydoğu Asya’dan, Avrupa’dan ve Kuzey Amerika’dan da hatırı sayılır sayıda başvuru olduğunu paylaştı.

Duvar, 2.185 taşın tamamı orijinal konumlarına yeniden dizilerek Aralık 2024’te tamamlandı. Söz konusu görev tamamlandıktan sonra, yetkililer bu yıl da kale kulesini orijinal konumuna geri çekmek için halkın yardımını istedi. Japonya’nın diğer ucundaki Hiroşima’dan gelen 61 yaşındaki Motoharu Nakata, 11 yıl önce de kaleyi çektiğini, tekrar katılabilmenin çok duygulandırıcı olduğunu ve bir kaleyi çekme fırsatının başka hiçbir yerde olmadığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

ZİYARETÇİLERE 2033 YILINA KADAR KAPALI KALACAK

Kale kulesinin elle çekilmesi Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek ve yaklaşık 4.100 kişinin kuleyi toplam 5 metre hareket ettirmesi planlanıyor. Bu, sembolik ve toplumsal kaynaşmayı güçlendiren bir çaba olup, kalan yaklaşık 73 metrelik mesafe ise yıl sonuna kadar makineler kullanılarak tamamlanacak.
 

Dünyanın dört bir yanından akın ettiler! 400 tonluk kale halatla böyle çekildi

Hirosaki Kalesi’ndeki kale kulesi, Japonya’da kalan 12 benzer yapıdan biri ve kuzeydoğu Tohoku bölgesindeki tek kaledir. Tsugaru klanının merkezi olan kale, 1611 yılında tamamlandı. Ancak 1627’de bir yıldırım çarpması sonucu barut deposu alev alıp yanınca orijinal kale kulesi yanarak yok oldu.

Mevcut yapı 1810 yılında yeniden inşa edildi ve kale, artık her yıl kiraz çiçeği mevsiminde yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi çeken bir parkın en önemli parçasıdır. Büyük çaplı yenileme çalışmaları nedeniyle kale kulesi, önümüzdeki yıllar boyunca turistlerin ziyaretine kapalı kalacak. Hayasaka, kule orijinal temeline geri yerleştirildikten sonra koruma çalışmalarının başlayacağını ve tüm yapı bir örtü ile kaplanacağını, mevcut duruma göre kalenin 2033 yılında ziyaretçilere yeniden açılmasını beklediklerini kaydetti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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