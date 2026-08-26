27 Ağustos İSKİ İstanbul'da (Zeytinburnu) su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ, İstanbul'da 27 Ağustos 2026 Perşembe günü uygulanacak planlı su kesintisine ilişkin duyuru yayımladı. Zeytinburnu'ndaki ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle ilçenin 6 mahallesinde su verilemeyecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve suyun yeniden verileceği saat İSKİ'nin açıklamasıyla netleşti. Peki, İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan ana isale hattında altyapının depreme karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik çalışma gerçekleştirecek. Depreme dayanıklı özel bağlantı sisteminin montajı ve iyileştirme işlemleri sırasında Zeytinburnu'nun bazı bölgelerinde geçici olarak su kesintisi uygulanacak.
27 AĞUSTOS İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ
İSKİ'nin açıklamasına göre Zeytinburnu'nda 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak su kesintisinin saat 19.00'da sona ermesi planlanıyor. Böylece planlanan çalışmanın takvime uygun tamamlanması halinde bölgede kesinti yaklaşık 7 saat sürecek.
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Zeytinburnu'nda kesintiden etkilenen mahallelere 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla yeniden su verilmesi planlanıyor. İSKİ'nin duyurusundaki çalışma programı 12.00-19.00 saatlerini kapsıyor.
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE OLACAK?
İSKİ'nin 27 Ağustos tarihli planlı kesintisi Zeytinburnu'nun 6 mahallesini etkileyecek. Resmi duyuruda su verilemeyecek bölgeler Gökalp, Yeşiltepe, Beştelsiz, Veliefendi, Kazlıçeşme ve Çırpıcı olarak sıralandı.
- Zeytinburnu - 27 Ağustos 2026
- Gökalp Mahallesi - 12.00-19.00
- Yeşiltepe Mahallesi - 12.00-19.00
- Beştelsiz Mahallesi - 12.00-19.00
- Veliefendi Mahallesi - 12.00-19.00
- Kazlıçeşme Mahallesi - 12.00-19.00
- Çırpıcı Mahallesi - 12.00-19.00