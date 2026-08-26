GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı

Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) yeniden gündemin merkezinde. İnternete sızdırılan oynanış görüntülerinin milyonlarca kişiye ulaşmasının ardından gözler Rockstar Games'e çevrilirken, şirket GTA 6'nın genişletilmiş tanıtımının 27 Ağustos'ta yayınlanacağını duyurdu.

Grand Theft Auto VI’ya (GTA 6) ait oynanış görüntüleri ve bazı detayların internete sızmasının ardından Rockstar Games sessizliğini bozdu.

Sızıntıya ilişkin açıklama yapan şirket, uzun süredir üzerinde çalışılan oyunun resmi tanıtım süreci tamamlanmadan görüntülerinin internete düşmesinin ekip için "yürek burkan" olduğunu söyledi.

Rockstar Games, yaşananların ardından oyunculara hitaben yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Geçtiğimiz haftaki olaylarla ilgili bizden haber bekleyenlerin sayısının çok olduğunu biliyoruz. Grand Theft Auto VI’nın oynanış videolarının bu şekilde sızmasının ekibimiz için yürek burkan bir durum olduğunu söylemek yetersiz kalır; elbette bu kadar zaman geçtikten sonra oyunun bu şekilde karşınıza çıkmasını hiç istememiştik. Oyunu tamamlamaktan (neredeyse bitti!) daha fazla ayrıntı ve resmi oynanış görüntülerini paylaşmaya, topluluğa bilmek istediğiniz her şeyi sunmaya kadar her şeyin bu kadar uzun sürmesinden dolayı çok üzgünüz.

GENİŞLETİLMİŞ TANITIM YARIN, ÇIKIŞ TARİHİ 19 KASIM

Yaşanan tüm spoiler talihsizliklerine rağmen hayranların 19 Kasım’daki çıkış tarihine odaklanmasını umduklarını belirten Rockstar, yarın yayınlanacak olan genişletilmiş tanıtım videosu için büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti:

"Yarın herkesin genişletilmiş tanıtımı izleyeceğini düşünmek bizi çok heyecanlandırıyor. Hazır hale getirmek istediğimizden daha uzun sürdü, ancak yaptığımız her şeyde olduğu gibi, beklentilerinizi aşmamız gerektiğini biliyoruz ve beklediğiniz ve hak ettiğiniz seviyede bir sonuç sunmaya kararlıyız. Planlanan oyun deneyiminin artık bazı spoilerlardan etkilenmesi talihsiz bir durum olsa da, herkesin 19 Kasım’da oyunu kendileri deneyimlemek için biraz daha bekleyeceğini umuyoruz.

Geçtiğimiz hafta destek mesajlarıyla bize ulaşan topluluğumuzdaki herkese teşekkür etmek istiyoruz. Sözleriniz bu ekip için hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir anlam taşıyor. Sonuçta, bu oyunu sizin için yapıyoruz ve sizler olmasaydınız, oyun yapma ayrıcalığına sahip olamazdık. Yakında sizlerle daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı

GTA 6 SIZINTILARIYLA GÜNDEME GELEN CYBERLEEK KİMDİR? İŞTE HAKKINDA BİLDİĞİMİZ HER ŞEY

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın ilk oynanış fragmanına günler, piyasaya sürülmesine ise birkaç ay kalmışken geçen hafta tüm dünyada ses getiren bir gelişme yaşandı. Cyberleek isimli bir kullanıcı, GTA 6’nın oynanış videolarını sızdırdı. Şimdiye kadar gelen videolarda oynanış, harita detayları, mekanikler, dövüş, arabalar, uçaklar ve çok daha fazlasına yer verildi. Hatta bir videoda oyunda duvara “Leek” yazılması, sızdıran kişinin veya kişilerin oyunun doğrudan çalışan bir sürümüne erişebildiğini de gösterdi.

İlk olarak ismine bakalım. Direkt olarak “Leek” kelimesinin kendi anlamı pırasa olsa da benzer yapıdaki sızıntı anlamına gelen “Leak”ten türetildiğini tahmin etmek zor değil. Bu kullanıcının "CyberLeek" ismi, görüntülere yerleştirilen "No physical discs? Then more leeks!" (Fiziksel disk yok mu? O zaman daha fazla sızıntı!) mesajıyla dikkat çekmişti. Bu da sızdıran kaynağın fiziksel disklerin iptali kararına bir tepkiyle yola çıktığını gösteriyordu.

GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı

SEKTÖRE KARŞI ÜÇ ANA TALEP VE ŞANTAJ İDDİALARI

Geliştirme sürecinden ziyade oyunların satış ve dağıtım yöntemlerini hedef alan Cyberleek, büyük yayıncılara yönelik bir dizi talep sıraladı. Yayıncıların oyun politikalarına karşı bir kampanya görünümünde sunulan bu taleplerin başında, GTA 6'nın kutulu sürümlerine fiziksel disk yerine indirme kodu konulması, dijital ön sipariş süreçleri ve tek oyunculu içeriklerin ek paket (DLC) olarak satılmasına yönelik itirazlar yer alıyordu. Materyallere eklenen web adresleri ve oyuncu hakları vurgusuyla birlikte grup, "Rockstar'a ulaşılabiliyorsa kimse güvende değil" şeklinde sektöre yönelik genel bir tehdit dilini de benimsedi.

Yayıncıların oyunları kapatıp parayı cebine attığını iddia eden sızdırıcı, sektöre karşı üç ana talep sıraladı:

Dijital ön siparişlerin son bulması

Ana oyunda bulunan DLC’lerin satılmaması

Tek oyunculu içerikler için çevrimdışı oynama seçeneğinin zorunlu olması

ALMANYA VEYA İSVİÇRE BAĞLANTISI: KİMLİĞİ HAKKINDAKİ İPUÇLARI

Sızıntıların zamanlaması ve internetteki geçmiş izler Cyberleek'in kimliğine dair önemli ipuçları sunuyor. Videoların genellikle ABD Pasifik saatine göre sabah saatlerinde paylaşılması ilk şüpheyi oluşturdu. Çünkü o saatler Avrupa’da gün ortası veya öğleden sonrayı işaret ediyordu.

Zyre isimli bir yazılım geliştiricisinin araştırmalarına göre 2018 yılında "szenebox.org" adlı Almanca siber güvenlik forumunda "Cyberleek" kullanıcı adıyla yapılan paylaşımlar, bu kişinin Almanya veya İsviçre merkezli, 30’lu yaşlarında bir birey olabileceğini gösteriyor. Ancak bu durum sadece bir iddia olup kesinleşmiş değil.

Ayrıca Cyberleek’in kullandığı web sitesinin barındırma hizmeti de Alman bir sağlayıcıdan alınıyor. Disk içi DLC'lere karşı duyulan bu hassasiyet, kişinin ergenlik çağındaki bir hacker'dan ziyade 10 yıl önceki oyun tartışmalarında aktif yer almış yetişkin biri olduğu ihtimalini güçlendiriyor. Yakalanması durumunda ciddi hapis cezası riskleriyle karşılaşacağı açık olsa da, Take-Two ve Rockstar şirketlerinin sert telif uyarılarına rağmen sızıntıların devam etmesi endişeleri iyice artırıyor.

İDEOLOJİK SÖYLEMİN ARKASINDAKİ KRİPTO PARA ŞÜPHESİ

İdeolojik söylemlerle servis edilen kampanyanın en çok şüphe çeken yönü ise CyberLeek ismiyle bağlantılı bir web sitesi ve kripto para token'ının varlığı oldu.

Kurumsal açgözlülüğü ve dijital satış politikalarını eleştiren bir söylemin, alım-satımı yapılabilen ticari bir coin ile birlikte gelmesi gerçek motivasyonun sorgulanmasına yol açtı. Güvenlik uzmanları, bu kripto token'ın oluşturulan yüksek ilgiyi hızlı bir finansal kazanç elde etme amacı taşıyabileceğini ve fiziksel medya tartışmalarından tamamen bağımsız bir finansal girişim olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

GTA 6 için bekleyiş sona eriyor! Rockstar Games sızıntıların ardından resmen açıkladı

35 EURO'LUK TARTIŞMALI İLAN

Hacker Cyberleek, GTA 6’nın Xbox Series X|S kopyasını 35 euro fiyatla satışa çıkardığı bir ilanla da gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ilanda Cyberleek’in oyunu tamamladıktan sonra elindeki kopyayı satışa çıkardığı öne sürülüyor. GTA 6 henüz resmi olarak piyasaya sürülmediği için ilan kısa sürede büyük dikkat çekerken, satışa sunulan kopyanın gerçek olup olmadığı ise henüz doğrulanmış değil.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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