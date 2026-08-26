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Spor

Selçuk İnan'den hakemlere destek: Ne olursa olsun güveniyoruz

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Selçuk İnan'den hakemlere destek: Ne olursa olsun güveniyoruz

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Selçuk İnan, hakem tartışmalarına ilişkin, "İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz" dedi.

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Süper Lig'in 3'üncü haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Selçuk İnan, Konyaspor maçı, hakem tartışmaları ve transfer çalışmaları hakkında konuştu. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirten İnan, görüşme halinde oldukları bir oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi.

Kocaelispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Başlık ResmiKocaelispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

"İNŞALLAH KONYA'DAN 3 PUANI ALIP DÖNERİZ"

Eski milli futbolcu, "Güzel bir haftaydı bizim için. Onun tabii coşkusunu yaşadık ama bugün itibariyle artık Konyaspor mücadelesi için çalışmalarımıza başladık. Tabii Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından. O deplasmanda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor, bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip kazanmak istiyoruz. Konyaspor’a çalışmaya başladık bugünden itibaren. Çok da fazla zamanımız olmayacak tabii Konyaspor maçına hazırlanmak için. Bir günümüz daha var, cuma günü gidiyoruz. Ama oyuncular artık birbirini daha iyi tanımaya başladı. Ne istediklerimizi biliyorlar. İnşallah bu Konya maçına da doğru bir hazırlanmayla oradan istediğimiz 3 puanı alıp döneriz, nasipse" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan
Başlık ResmiKocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan

"HAKEMLERE GÜVENİYORUZ"

Hakemlerin hakkaniyetli olacağına inandıklarını ve hakemlere güvendiklerini belirten İnan, "Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz, daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Her şeyin doğru olduğu, güzel bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü daha sezonun başı olmasına rağmen biraz gerginlikler yaşanmaya başladı maalesef, özellikle hakemler konusunda. İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Sıkıntı yaşayan, biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak biz ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz. Bir şekilde iyi mücadele edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. İnşallah da öyle olur" diye konuştu.

"KONYASPOR MAÇINDA ARAMIZDA OLABİLİR"

Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Görüşme halinde olduğumuz, çok yakın olduğumuz bir oyuncu var. Belki bugün belki yarın bitebilir, onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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