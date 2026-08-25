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Spor

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet soruşturması: 5 şüpheli için gözaltı talimatı

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Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet soruşturması: 5 şüpheli için gözaltı talimatı
Fotoğraf Başlığı Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet soruşturması: 5 şüpheli için gözaltı talimatı

Kocaelispor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesinde tribünlerde yaşanan olaylarla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Ağustos tarihli açıklamasına göre, 24 Ağustos'ta Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler müsabakası öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunan kişiler tespit edildi.

Başsavcılık, söz konusu kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" ile 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında "Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet soruşturması: 5 şüpheli için gözaltı talimatı
Başlık ResmiKocaelispor-Amedspor maçında sarı poşet soruşturması: 5 şüpheli için gözaltı talimatı

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları yönünde talimat verildi.

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Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren de karşılaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, statta oluşturulan atmosfer, kullanılan dil ve sembollerin toplumsal birliktelik ve sporun birleştirici ruhu açısından kaygı verici olduğunu belirtti.

Eren, yaşanan olayların görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonunun gerekli incelemeleri yaparak hukuki ve idari süreçleri başlatmasını beklediklerini söyledi.

Amedspor Başkanı Eren, açıklamasını, "Her koşulda sporun birleştirici gücünü, toplumsal barışı ve karşılıklı saygıyı savunmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada Berkan Kutlu ve 87. dakikada Maglica'nın attığı gollerle 3 puana uzandı.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: SPOR SERVİSİ
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