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Öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı belli oldu! Yüz yüze mi, online mı?

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Öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı belli oldu! Yüz yüze mi, online mı?
Fotoğraf Başlığı Öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı belli oldu! Yüz yüze mi, online mı?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de seminerler olmuştu. Öğretmenlerin eylül ayındaki mesleki çalışma programı belli oldu. Peki, öğretmen seminerleri nasıl yapılacak? Eylül ayındaki seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği mesleki çalışmaların programı belli oldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki mesleki çalışmalarının 1-4 Eylül'de çevrim içi, uyum eğitiminin yapılacağı 7-11 Eylül'de ise yüz yüze gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı belli oldu! Yüz yüze mi, online mı?
Başlık ResmiÖğretmen seminerlerinin nasıl yapılacağı belli oldu! Yüz yüze mi, online mı?

BAKAN TEKİN'NDEN MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Tekin, eylül ayındaki mesleki çalışma programına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli öğretmenlerimiz. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma programımızın ilk haftası olan 1-4 Eylül tarihleri arasındaki eğitimlerimizi çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.

7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarımızı ise yüz yüze gerçekleştirerek tamamlayacağız.

Mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Editör : ÖZGE YİĞİT
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