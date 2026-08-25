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Yaşam

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlar'dan yola çıktı

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Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlar'dan yola çıktı
Fotoğraf Başlığı Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

Cuma günü yurt genelinde sıcaklığın düşeceğini açıklayan Meteoroloji’nin ardından bir açıklama da Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen, “Hafta sonu Ege ve Batı Aldeniz dışında Türkiye yağışlı. Yağışlar gök gürültülü ve şiddeti olabilir. 3 gün devam edecek” dedi. Uzun aradan sonra İstanbul’da yağışlı havanın etkili olacağını belirten Şen “Sıcaklık 6-7 derece düşecek” diyerek uyardı.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün hava sıcaklığının İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da 2 ile 4 derece azalacağını açıklamıştı. Bazı yerlerde sağanak yağışın etkili olacağını duyurmuştu.

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Meteoroloji’nin açıklamasında şöyle denilmişti:

Tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı, Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı
Başlık ResmiEtkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

"3 GÜN DEVAM EDECEK"

Meteoroloji’nin açıklamasının ardından bir açıklamada Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi.Şen, “Hafta sonu Ege ve Batı Aldeniz dışında Türkiye yağışlı. Yağışlar gök gürültülü ve şiddeti olabilir. 3 gün devam edecek” dedi.

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı
Başlık ResmiEtkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

Uzun aradan sonra İstanbul’da da yağışın etkili olacağını duyuran Şen “Yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık 6-7 derece düşecek. Yağışlara dikkat edelim. Dere kenarlarından köprülerden uzak duralım” diyerek uyardı.

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı
Başlık ResmiEtkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

İSTANBUL'DA BULUTLU HAVA

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre ise İstanbul'da hafta boyunca havada çoğunlukla az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor.

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı
Başlık ResmiEtkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

CUMA GÜNÜ HAVA SERİNLEYECEK

AKOM açıklamasında “Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 1-3°C üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının Cuma günü itibarıyla yerini daha serin bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların 27-29 °C aralığında seyretmesi ve kısa süreli yerel yağış geçişlerinin görülmesi öngörülüyor” denildi.

Etkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı
Başlık ResmiEtkisi 3 gün sürecek! Cumartesi başlayacak, Orhan Şen’den peş peşe uyarı… Sıcaklığı 7 derece düşürecek sağanak Balkanlardan yola çıktı

BEKLENEN SICAKLAR

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ŞehirHava DurumuSıcaklık (°C)
AnkaraAz bulutlu32
İstanbulParçalı ve az bulutlu31
İzmirAz bulutlu ve açık36
AdanaParçalı ve az bulutlu
AntalyaAz bulutlu ve açık35
SamsunParçalı bulutlu30
TrabzonParçalı ve çok bulutlu
ErzurumParçalı bulutlu30
DiyarbakırAz bulutlu ve açık38
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