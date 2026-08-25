İstanbul'da son 10 gündür etkisini hissettiren Afrika ve Basra sıcakları yerini serin havaya bırakıyor. Cuma günü itibariyle hava sıcaklığı 28 dereceye düşerken gökyüzü parçalı bulutlu olacak.

İstanbul'da son 10 gündür etkisini hissettiren Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası bitiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkeyi terk eden iki ayrı sıcak hava dalgasının sonrasında hava durumu değişiyor.

Cuma gününden itibaren yağışlı hava etkisini hissettirmeye başlayacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GELİYOR

Cumartesi günü yağışlar İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkenin geniş bir kısmında sürecek. Pazar günü de İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağması bekleniyor.

İstanbul sıcaklara veda ediyor! Serin hava için tarih verildi

Cuma gününden sonra yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalacağı düşünülüyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalma görülürken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) rüzgar esmesi bekleniyor.

İSTANBUL SERİNLİYOR

Rüzgarın bu şekilde esmesi sebebiyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

İstanbul'da vatandaşlar son 10 gündür aşırı sıcak ve boğucu nemle mücadele ederken, gece saatlerinde yükselen nem uyumayı zorlaştırıyordu. Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 28 dereceye kadar düşerken, hava parçalı ve az bulutlu olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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