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Ekonomi

Konkordato ilan etmişti! Türkiye'nin 40 yıllık zeytin markası için yeni gelişme

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Konkordato ilan etmişti! Türkiye'nin 40 yıllık zeytin markası için yeni gelişme

Nisan ayında konkordato ilan eden Türkiye'nin köklü zeytin markalarından Baktat Zeytin'in konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Mahkeme, 1986 yılında kurulan 40 yıllık firma için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

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Baktat Zeytin Nisan ayında konkordato ilan etmiş ve mahkeme 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti. Sürenin dolmasının ardından temmuz ayında geçici mühlet kararı 2 ay süreyle uzatılmıştı. Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında yeni bir karar verdi.

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MAHKEMEDEN 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI

Mahkeme Baktat Zeytin Sanayi Ticaret A.Ş. ve şirket sahibi Ali Baklan hakkında 21 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi. Karar 25 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi.

Konkordato ilan etmişti! Türkiye'nin 40 yıllık zeytin markası için yeni gelişme
Başlık ResmiKonkordato ilan etmişti! Türkiye'nin 40 yıllık zeytin markası için yeni gelişme

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Kesin mühlet kararıyla birlikte daha önce görevlendirilen geçici konkordato komiserlerinin görevleri sona erdirildi. Kesin mühlet döneminde şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere yeni bir üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

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BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRACAK

Mahkemenin kararıyla daha önce uygulanan konkordato tedbirlerinin de devam etmesine hükmedildi. Böylece Baktat, konkordato kapsamında borçlarını yeniden yapılandırmak ve faaliyetlerini sürdürmek için mahkeme koruması altında çalışmalarını sürdürecek.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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