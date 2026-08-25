Trump'ın gölgesindeki ülke yüzünü Türkiye'ye döndü: Bakanlar heyeti Türk SİHA'ları ve zırhlıları için Ankara'ya gelecek

Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii odaklı stratejik iş birliği dönemi başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, iki ülke parlamentosunun onayladığı Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması ele alındı. Brezilya ordusunun Otokar üretimi TULPAR paletli zırhlı araçları ve Baykar üretimi Bayraktar TB3 SİHA'ları tedarik etmek üzere Türk şirketleriyle dev ortaklıklara hazırlandığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldıkları kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ve Brezilya ilişkilerini daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcıları düzeyinde bir "Stratejik Konsey" kurulması kararlaştırılırken, iki lider Ukrayna ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümü için diyalog ve barış odaklı ortak adımlar atılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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BREZİLYA BASINI: "BAYRAKTAR TB3 VE TULPAR MASADA"

Brezilya merkezli savunma haber kanalı Tecno Defesa , iki liderin telefon diplomasisine ve masadaki kritik savunma projelerine dair detayları kamuoyuna duyurdu. Brezilya basınının haberinde şu ifadelere yer verildi:

"Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için bir yol haritası hazırlamak üzere Başkan Yardımcısı düzeyinde bir Stratejik Konsey kurulması konusunda mutabık kaldılar. Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'nın yakın zamanda parlamentolarca onaylanmasını memnuniyetle karşılayan Başkan Lula, savunma yatırımlarını genişletmeyi planladıklarını ve Türk şirketleriyle ortaklıkların geliştirilmesine büyük ilgi duyduklarını ifade etti.

İkili, Brezilya Savunma Bakanı ile Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı’nın başkanlık edeceği bir heyetin Türkiye’ye gönderilmesi konusunda mutabık kaldı. Şu anda görüşülmekte olan savunma anlaşmaları arasında, Brezilya Ordusu’nun Yeni Paletli Zırhlı Araç Ailesi programı için en güçlü adaylardan Otokar’ın TULPAR zırhlı aracı, Brezilya silahlı kuvvetlerinin üç kolunun da ilgisini çeken Baykar’ın Bayraktar TB3 SİHA'ları, orta irtifa hava savunma sistemleri ve uzay sektöründeki projeler öne çıkmaktadır."

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ÜST DÜZEY HEYET TÜRKİYE'YE GELİYOR

İki ülke parlamentolarının Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması'nı onaylamasının ardından resmi temaslar hız kazandı. Brezilya Savunma Bakanı ile Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanı liderliğindeki üst düzey askeri ve ticari heyetin, dev projeleri sahada incelemek ve imzaları atmak üzere önümüzdeki günlerde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

TULPAR ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra Türkiye'nin yerli hava savunma çözümleri ile uzay teknolojileri alanındaki yetenekleri Brezilyalı heyetin ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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