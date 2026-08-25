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Dünya

Putin'in kurmayından skandal çıkış! "İngiltere'deki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!"

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Putin'in kurmayından skandal çıkış!
Fotoğraf Başlığı Putinin kurmayından skandal çıkış! İngilteredeki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!

İngiltere’nin Ukrayna ile Storm Shadow uzun menzilli seyir füzelerinin tasarım ve teknik çizimlerini paylaşmayı kabul etmesinin ardından Rusya, İngiliz savunma sanayisi tesislerini açıkça hedef almakla tehdit etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nüfuzlu danışmanlarından Andrei Fedorov, Ukrayna için insansız hava aracı (İHA) ve füze parçası üreten İngiliz fabrikalarına yönelik "yarı askeri eylem" ve sabotaj olasılığını dışlamadıklarını duyurdu.

"BİLİNMEYEN KAYNAKLAR BİR ŞEYLER YAPABİLİR"

BBC Newsnight programında konuşan Putin'in danışmanı Fedorov, Moskova’nın İngiliz savunma üreticilerine karşı siber veya örtülü operasyonlar düzenleyebileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere'nin teknik çizimleri paylaşarak savaşa "doğrudan askeri müdahalede" bulunduğunu öne süren Fedorov, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı siyasi adımlar atılabilir ve örneğin yarı askeri nitelikteki adımların olacağını yüzde 100 dışlayamam. Ukrayna için insansız hava araçları üreten işletmelere ve fabrikalara bir şeyler olabilir. Bunlar doğrudan Rusya tarafından değil, ancak bilinmeyen kaynaklar tarafından saldırıya uğrayabilir."

Rusya'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı da Putin’in İngiltere’ye karşı somut adımlar atması yönünde baskı altında olduğunu belirterek,"Er ya da geç Rusya’dan İngiltere’ye yönelik sadece sözlü değil, belki de gözle görülür bir tepki gelebilir" uyarısında bulundu.

Putinin kurmayından skandal çıkış! İngilteredeki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!
Başlık ResmiPutinin kurmayından skandal çıkış! İngilteredeki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!

LONDRA: "ATEŞİ İLK KİM YAKTI"

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un füze çizimlerinin paylaşılmasını "savaşın ateşine körükle gitmek" olarak nitelendirmesine Kiev'den cevap veren İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Moskova'nın tehditlerini "kabul edilemez" olarak yorumladı. Burnham, Peskov’un suçlamalarına "Asıl soru şu: Ateşi ilk kim yaktı" diyerek karşılık verdi.

Ukrayna ziyareti sırasında İngiltere'yi Rus casuslarından ve sabotajcılardan korumak amacıyla kritik savaş alanı istihbaratlarının da İngiliz heyetine teslim edildiği kaydedildi.

Putinin kurmayından skandal çıkış! İngilteredeki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!
Başlık ResmiPutinin kurmayından skandal çıkış! İngilteredeki silah üreticilerine ve fabrikalara bir şeyler olabilir!

AVRUPA GENELİNDE HİBRİT TEHDİT

Batılı istihbarat kaynakları, Kremlin'in son dönemde Avrupa genelindeki silah fabrikalarına yönelik kundaklama ve siber saldırı planlarının arkasında olduğunu değerlendirmeye devam ediyor. Moskova’nın yerel suç örgütü üyelerini ve taşeronları kullanarak yürüttüğü bu örtülü sabotaj eylemlerinin, NATO’nun toplu savunma ilkesi olan 5. Madde'yi devreye sokmayacak gri alanda kalacak şekilde özel olarak kurgulandığı öne sürüldü.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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