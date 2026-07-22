Ankara Zirvesi’nin ardından Türk firmalarının NATO ihalelerine katılımını hızlandıracak "Front Door" mekanizması devreye alındı. Milli Savunma Bakanlığı, 5,3 milyar avroluk ortak bütçeden Türk savunma sanayisinin pay alabilmesi amacıyla başvuru rehberini yayımladı.

Ankara’da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi’nin ardından Türk savunma, bilim ve teknoloji ekosistemini yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı.

Zirvede resmi olarak duyurulan "Front Door" (Ön Kapı) mekanizmasıyla birlikte, Türk firmalarının NATO ile temas süreçlerinin bürokratik engellerden arındırılarak kolaylaştırılması hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2026 yılında 5,3 milyar avroya ulaşması beklenen devasa NATO ortak bütçesinden Türk şirketlerinin pay alabilmesini sağlamak amacıyla "NATO Tedarik Süreci Rehberi"ni yayımladı.

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5,3 MİLYAR AVROLUK DEV BÜTÇE VE KRİTİK ODAK ALANLARI

Ankara Zirvesi'nde ilan edilen "Front Door" mekanizması, büyük ölçekli savunma sanayii devlerinden yüksek teknoloji üreten KOBİ ve girişimlere kadar her seviyedeki işletmenin NATO kurumlarıyla doğrudan, hızlı ve verimli bağ kurmasını amaçlıyor. Yapılan hamleyle, İttifak'ın doğu kanadındaki askeri tahkimatı ve Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü'nü (VJTF) destekleyecek lojistik altyapının genişletilmesi öngörülüyor.

NATO'nun komuta-kontrol, siber güvenlik, yazılım, hava ve füze savunma, kripto ile uydu iletişimi gibi kritik alanlardaki alımlarını kapsayan ortak fonlama bütçesi için hazırlanan kılavuz, Türk şirketlerinin milyarlarca avroluk tedarik ekosistemine giriş rotasını çiziyor. Uçak ve gemi gibi büyük platformlar üye ülkelerce tedarik edilmeye devam ederken, ortak fon doğrudan söz konusu kritik teknolojik altyapılara aktarılacak.

Tedarik süreçlerinde komuta-kontrol ve yazılım alanında NATO Haberleşme ve Bilgi Ajansı (NCIA), sivil lojistik işlerinde ise NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) ana yetkili makamlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca DIANA (Kuzey Atlantik Savunma İnovasyon Hızlandırıcısı) ve NATO İnovasyon Fonu yeni nesil teknoloji alımlarını şekillendiriyor.

İhale mekanizmasında ise 1,6 milyon avronun altındaki alımlarda "Teknik Olarak Uygun En Düşük Fiyat" kuralı işletilirken, daha karmaşık ve büyük ölçekli savunma projelerinde "En İyi Değer" metodolojisi esas alınıyor.

MSB REHBERİNDEKİ KRİTERLER NELER?

MSB rehberinde Türk firmalarının ihalelerde ipi göğüsleyebilmesi için izlemesi gereken idari ve hukuki adımlar detaylandırıldı. Sürecin ilk şartı olarak, MSB denetimiyle verilen ve 5 yıl geçerliliği bulunan NATO Tesis Güvenlik Belgesi’nin alınması ve Bakanlığa kayıt yapılması isteniyor. Projelerde görev yapacak kritik personel için ise Kişi Güvenlik Belgesi talep ediliyor.

Şirketlerin fırsatları yakından takip edip her projeye özgü resmi "Uygunluk Beyanı" alması gerekirken, tekliflerin yapay zeka içerikleri doğrudan kullanılmadan, asgari askeri gereksinimleri tam karşılayacak teknik hassasiyetle hazırlanması hayati önem taşıyor. NATO Karargahı ziyaretleri için en az 15 gün önceden Dışişleri Bakanlığına başvuru yapılması zorunlu tutulurken, projenin yaşam döngüsü ihtiyaç tespiti gibi teknik onay, ihale, sözleşme, üretim, teslimat ve nihai mali kabul denetimleriyle tamamlanıyor.

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