Milyonların merakla beklediği YKS sonuçları ilan edildi; gözler zorlu tercih sürecine çevrildi. Puanlardaki artışa rağmen sıralamalarda yaşanan sert düşüşler adaylarda büyük hayal kırıklığı oluştururken, gazetemizin ilk günden ısrarla takip ettiği AYT 23. soru için de beklenen iptal kararı çıktı.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu 2026-YKS sonuçları bir gün erken açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy “Tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak” dedi.

Açıklanan verilere göre tüm oturumlarda kadın adayların katılım oranının erkeklerden yüksek olması dikkat çekti.

TYT Matematikte 40 soruda ortalama 6,8, Fen Bilimlerinde ise 20 soruda ortalama 4,3 doğru yapıldı. AYT’de de sayısal ortalamalar düşük kaldı. Bu nedenle 2026 YKS’de belirleyici unsurun büyük ölçüde TYT olduğu görülüyor.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

Yığılmayı bir örnekle anlatalım: Geçen yıl 468 puan ile 456 puan arasındaki fark yaklaşık 3 bin 100 kişi iken, bu yıl aynı puan aralığında yaklaşık 5 bin 800 kişi bulunuyor. Özellikle üst sıralarda yoğunluk arttı. Tercih öncesi uzmanlara sonuçları ve adayların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sorduk.

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KÜÇÜK FARK, BÜYÜK UÇURUM

Eğitimci Koray Ayan, sonuçların özellikle ön sıralardaki öğrencilerin beklentilerinin gerisinde kalmış olabileceğini belirtti. AYT performanslarının birbirine yakın olması nedeniyle farkı TYT ve OBP’nin oluşturduğunu söyleyen Ayan, küçük puan aralıklarında bile binlerce kişilik farkların oluştuğunu ifade etti. Sonuçların beklentileri karşılamamasının öğrencileri başarısız hissettirmemesi gerektiğini vurgulayan Ayan, tercih döneminde adayların tek bir hedefe bağlı kalmadan, yayımlanan kılavuzda kendileri için farklı alternatifleri değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

SIRALAMALAR ŞOKE ETTİ

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, YKS sonuçlarının ardından özellikle sayısal öğrencilerin yaşadığı sıralama şokuna dikkat çekti. Netler iyi olmasına rağmen sıralamaların beklentilerin gerisinde kaldığını belirten Soğuk, bunun temel nedeninin AYT’nin önceki yıllara göre daha yapılabilir olması olduğunu ifade etti. Zor sınavlarda düşük netlerle daha iyi sıralamalar alınabildiğini, kolay sınavlarda ise yüksek netlere rağmen sıralamaların gerileyebildiğini söyleyen Soğuk, bu yıl TYT ve OBP’nin belirleyici etkisinin arttığını kaydetti.

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TERCİH DÖNEMİ KRİTİK

Eğitim Uzmanı Muhammed Tosun ise bu yıl AYT’nin belirleyiciliğinin azalmasıyla TYT ve OBP etkisinin öne çıktığını söyledi. Özellikle sayısal alanda ilk 50-100 bin içinde yer alan ve yüksek net yapan adaylarda hayal kırıklığı oluştuğunu belirten Tosun, küçük net farklarının ve küsuratların binlerce kişilik değişimlere yol açtığını ifade etti.

Tosun, adayların puanlara değil sıralamalara odaklanması gerektiğini belirterek, YÖK’ün kontenjan değişikliklerini de içeren tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte listelerin daha sağlıklı hazırlanabileceğini söyledi. Adayların sonucu kabullenip hedeflerine uygun alternatifleri planlamasının en doğru adım olduğunu vurguladı.

67 BİNDEN FAZLA ADAY SIFIR ÇEKTİ

Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın analizine göre; 2026 YKS’de 67 bin 87 aday, puanının hesaplanması için gereken minimum soru sayısına ulaşamadı. Bir başka deyişle, kamuoyunda bilinen tabirle “sıfır çekti...”

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

YAZDIĞIMIZ GİBİ OLDU

Sınavın gündemindeki tartışılan iki soru sonuçlarla birlikte netleşti. Edebiyat sorusunun iptali zaten biliniyordu. AYT 23. soru ise cevap anahtarının değiştirilmesinin ardından mahkemeye taşınmıştı. Biz de gazetemizde bu sorunun iptal edileceğini duyurmuştuk. Bugün ÖSYM tarafından resmî karar açıklandı.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

GELECEĞİN MESLEKLERİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

YÖK Başkanı Erol Özvar “Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı; bilhassa yapay zekâ, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum” dedi.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

DEVLET OKULLARI YKS’DE İPİ GÖĞÜSLEDİ

2026-YKS’de 13 aday Türkiye birincisi olurken, şampiyonlar arasında özel okul öğrencisi yer almadı. Kabataş Erkek Lisesi, 3 öğrencisiyle 4 farklı kategoride birinci olarak öne çıktı. YDT Fransızcada Türkiye birincisi olan Sena İlhan’ın Açık Öğretim Lisesi öğrencisi olması dikkat çekerken, YDT Arapça birinciliği ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ammar Moataz Mohamed İbrahim Mahmoud’un oldu.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

"12 YIL BOYUNCA DÜZENLİ ÇALIŞTIM"

TYT oturumunda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu Miraç Koşar, başarısının sırrını ve geleceğe dair hedeflerini anlattı.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

“Ailem ve öğretmenlerim bu süreçte çok destek verdi. Hepsine teşekkür ederim. 12 yıl boyunca düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Son bir sene vites artırdım. Tüm hayatım bir noktadan sonra sınav oldu” diyen genç şampiyon, çocuk doktoru olmak istediğini söyledi.

YKS’NİN GÖRÜNMEYEN BELİRLEYİCİSİ: OBP

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (OBP) sıralamalar üzerindeki etkisi yeniden tartışmaya açıldı. Liseler arasındaki not verme standartlarının farklılığı, adaylar arasında haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Virgülden sonraki küsuratlar çok önemli: Puanlar sevindirdi sıralamalar üzdü!

Özellikle sınavın kolay geçtiği ve net yığılmalarının yaşandığı dönemlerde OBP, belirleyici bir unsur haline geliyor. Disiplinli ve akademik değerlendirme standartları yüksek okullarda 80-85 ortalama elde eden öğrenciler, not cömertliği veya şişirilmiş not uygulaması yapılan okullardan 95-100 ortalamayla mezun olan adayların gerisinde kalıyor.

Sınavda üst sıralarda yer alan birçok adayın, sadece birkaç puanlık diploma notu farkı nedeniyle binlerce kişi geriye düşerek mağduriyet yaşadığı ifade ediliyor. Sistemdeki adaletsizliğin giderilmesi adına OBP’nin katsayı etkisinin düşürülmesi ya da okul notlarının merkezî sınav performansıyla endekslenerek standartlaştırılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar ve adaylar, tüm öğrencileri kapsayacak adil bir katsayı modelinin veya alternatif bir değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesini talep ediyor.

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