Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'na insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Bölgede bulunan hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle 3 İHA düşürüldü.

IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na yönelik İHA saldırısı, hava savunma sistemleri tarafından engellendi.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına misilleme olarak Orta Doğu’daki ABD üsleri ve diplomatik misyonları hedef alınmaya devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na yönelik İHA saldırısı düzenledi.

ABD Başkonsolosluğuna İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Adı açıklanmayan güvenlik kaynakları, ABD Başkonsolosluğu'nun 3 İHA ile hedef alındığını ve İHA’ların tamamının hedeflerine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Kaynaklar, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığını aktardı.

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