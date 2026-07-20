İzmir Selçuk'taki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı. Yenilenen 86 tarihi eserle ziyaretçiler, yaklaşık iki asırlık demir yolu tarihine yolculuk yapıyor.

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise sayılı buharlı lokomotif müzeleri arasında yer alan İzmir’in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerle buluştu...

Yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulu bulunan açık hava müzesinde üç ay süren bakım, boya, restorasyon ve peyzaj çalışmalarıyla lokomotifler ile tarihî demir yolu ekipmanları yenilendi. Osmanlı devrinde inşa edilen Türkiye’nin ilk demir yolu hattı İzmir-Aydın güzergâhı üzerinde yer alan müze, ziyaretçilerini yaklaşık iki asırlık demir yolu serüvenine çıkarıyor.

Tarihî buharlı lokomotifler, yolcu ve yük vagonları, kar küreme araçları, makas fenerleri ve diğerleri... Türkiye’nin demir yolu tarihine şahitlik eden en önemli kültür miraslarından biri olarak dikkat çeken müzede, toplam 86 eser sergileniyor. Müzenin en mühim parçaları arasında yer alan 1887 yapımı İngiliz lokomotifi, demir yolu teknolojisinin ilk örneklerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BÜTÜN LOKOMOTİFLER YENİLENDİ

İzmir Demiryolları Müzesi Müdürü Volkan Poliçe, müzenin Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin demir yolu tarihini orijinal eserlerle yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu söyledi.

Müzede yıllık ortalama 10 bin ile 15 bin arasında ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Poliçe, “Tüm lokomotiflerimiz tekrar yenilenmiş durumdadır. Tüm ziyaretçilerimizi burada yaklaşık iki asırlık bir yolculuğa çıkmaya, lokomotiflerimizi görmeye bekliyoruz” diye konuştu.

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