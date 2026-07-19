Küresel yatırım bankaları, Türk Lirası'na ilişkin beklentilerini güncellemeye devam ediyor. Dolar/TL'nin 47 seviyesinin üzerinde işlem gördüğü dönemde yayımlanan yeni raporlar, kurda kontrollü yükseliş beklentisinin korunduğunu ortaya koydu.

CNBC-e'nin haberine göre uluslararası finans kuruluşlarının 2026 yıl sonu tahminleri 51-53 TL bandında şekillenirken, 2027 öngörüleri ise 60 TL seviyesinin üzerine işaret etti.

İşte, JPMorgan, Deutsche Bank, BBVA, ING ve Danske Bank'ın tahminleri...

JPMorgan, 2026 yıl sonu için dolar/TL tahminini 51,4, 2027 yıl sonu tahminini ise 61,7 olarak açıkladı.

Deutsche Bank ise kurun 2026 sonunda 51, 2027 sonunda ise 65 seviyesine yükseleceğini öngördü.

İspanyol banka BBVA, dolar/TL'nin 2026 yılını 52 seviyesinde tamamlayacağını tahmin etti.

ING Global de yıl sonu beklentisini 53 olarak açıkladı.

Danimarka merkezli Danske Bank, diğer kurumlardan farklı olarak kısa ve orta vadeli beklentilerini de paylaştı. Banka, dolar/TL kurunun bir ay içinde 47,80 seviyesine, önümüzdeki 12 ay sonunda ise 55,50 seviyesine ulaşacağını öngördü.

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