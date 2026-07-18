Avustralya'nın Adelaide kentinde yaşayan 31 yaşındaki paramedik uzmanı Paige Footner, üç yıl boyunca yaşadığı kulak çınlamasını strese bağladı. Ancak şikayetleri nedeniyle sonunda doktora başvurduğunda, beyninde yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde bir tümör bulunduğu ortaya çıkardı.

Paige Footner, Haziran 2025'te yapılan tetkiklerin ardından aldığı teşhisle hayatının bir anda değiştiğini söyledi. Teşhis anını anlatan genç kadın, "Zaman durmuş gibiydi. Hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçti" ifadelerini kullandı. Mesleği gereği birçok insanın hayatına ve pişmanlıklarına tanıklık ettiğini belirten Footner, kendi hayatını da sorgulamaya başladığını dile getirdi.

Üç yıl boyunca kulak çınlamasını önemsemedi, gerçek MR'da ortaya çıktı

KULAK ÇINLAMASI İÇİN GİTTİ, BEYİN TÜMÖRÜ ÇIKTI

The Sun'da yer alan habere göre; üç yıl boyunca tek kulağında nabız atışıyla uyumlu şekilde duyulan kulak çınlaması yaşayan Footner, başlangıçta bunun yoğun çalışma temposu ve stres kaynaklı olduğunu düşündüğünü söyledi. Zamanla şikayetlerin sürekli hale gelmesi üzerine aile hekimine başvuran genç kadın, kulak burun boğaz uzmanına yönlendirildi. Ancak sık seyahat ettiğini belirten Footner, bu kontrolleri yaklaşık bir yıl erteledi.

Uzman doktor ilk değerlendirmede işitme kaybının enfeksiyon ya da geçmişte yaşadığı kafa darbeleri gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtti. Ara sıra sıra sirkte akrobatlık yaptığı için sık sık başını çarptığını söyleyen Footner'a, ihtimale karşı manyetik rezonans (MR) görüntülemesi önerildi.

Üç yıl boyunca kulak çınlamasını önemsemedi, gerçek MR'da ortaya çıktı

AMELİYATLA ALINDI, İYİ HUYLU ÇIKTI

MR sonucunda beyninde büyük bir kitle tespit edildi. Görüntüleme bulguları nedeniyle tümörün iyi huylu mu yoksa kanser mi olduğu net olarak belirlenemedi. Doktorlar, kesin tanı için ameliyat gerektiğini ifade etti. Acil ameliyat kararı alınmasının ardından Footner, hem paramedik hem de sirk gösterilerindeki çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Bunun kendisi için hem maddi hem de psikolojik açıdan büyük bir yıkım olduğunu söyledi.

11 Temmuz'da beyin ameliyatı geçiren genç kadının tümörü çıkarıldı. Patoloji sonucunda kitlenin birinci derece menenjiyom olduğu ve iyi huylu olduğu belirlendi. Ancak tümörün hücre çoğalma hızının yüksek olması nedeniyle yeniden oluşma riskinin normalden fazla olduğu bildirildi. Bu nedenle düzenli kontrollerle takip edileceği, gerekmesi halinde yeniden cerrahi müdahale uygulanacağı açıklandı.

Footner, doktorlarının kulak çınlamasının doğrudan tümörden kaynaklanmadığını düşündüğünü, tümörün tesadüfen saptandığını söyledi. Buna rağmen erken teşhis edilmesini büyük bir şans olarak değerlendirdi.

Üç yıl boyunca kulak çınlamasını önemsemedi, gerçek MR'da ortaya çıktı

AMELİYAT SONRASI ZORLU SÜREÇ YAŞADI

Genç kadın, ameliyattan önce sık baş ağrıları yaşadığını, duygularını kontrol etmekte zorlandığını ve dikkat dağınıklığı nedeniyle günlük yaşamında güçlük çektiğini anlattı. Daha önce yetişkinlik döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı aldığını hatırlatan Footner, beyin cerrahının tümörün beynin odaklanma ve duygu kontrolünden sorumlu frontal lobuna baskı yaptığını, bu nedenle belirtilerin DEHB'yi taklit etmiş veya şiddetlendirmiş olabileceğini söyledi.

Ameliyat sonrası süreç ise beklediğinden çok daha ağır geçti. İlk günlerde iyi durumda olduğunu ifade eden Footner, daha sonra aniden yürüyemez hale geldiğini, sol kolunu kullanmakta zorlandığını, konuşamadığı ve çevresine tepki veremediği nöbetler yaşadığını anlattı. Yapılan değerlendirmelerde bu tablonun nedenlerinden birinin ameliyat sonrası gelişen nöbetler olduğu belirlendi ve kendisine epilepsi nöbetlerini önleyici ilaç tedavisi başlandı.

HAYATA BAKIŞI DEĞİŞTİ

Sağlık durumu nedeniyle ehliyetini de kaybeden Footner'ın bir yıl boyunca araç kullanması ve çalışması yasaklandı. Tüm bu zorluklara rağmen yaşadıklarının hayata bakışını değiştirdiğini söyleyen genç kadın, artık iş yerine sevdiklerine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.

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