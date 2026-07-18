Türkiye-Slovenya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Filenin Efeleri Milletler Ligi)
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı sürüyor. Belgrad etabındaki kritik mücadele öncesinde Filenin Efeleri'nin Slovenya ile oynayacağı maçın yayın bilgileri, maç saati ve kalan fikstürü voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında finaller yolunda kritik maçlara çıkmayı sürdürüyor. Ukrayna karşısında alınan galibiyetin ardından gözler şimdi Belgrad'da oynanacak Slovenya karşılaşmasına çevrildi.
TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta üçüncü maçında 18 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrade Arena'da oynanacak mücadele, TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
Slovenya karşılaşması, Türkiye'nin finaller hedefi açısından büyük önem taşıyor. VNL'de normal sezon sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
- Japonya 27
- ABD 25
- Polonya 23
- Slovenya 20
- İtalya 23
- Türkiye 19
- Ukrayna 20
FİLENİN EFELERİ'NİN VNL'DE SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya maçının ardından son karşılaşmasını 19 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te İran'a karşı oynayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
FİLENİN EFELERİ MİLLETLER LİGİ (VNL) 3. ETAP KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu