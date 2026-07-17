Yapay zeka hisselerindeki satış baskısıyla Nvidia'nın piyasa değeri gerilerken, Apple 4,9 trilyon dolarlık değeriyle yeniden dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu.

Apple, cuma günü Nvidia'yı geride bırakarak dünyanın piyasa değeri en yüksek halka açık şirketi unvanını yeniden kazandı. Yapay zeka bağlantılı hisselerde yeniden başlayan satış baskısı, çip üreticisi Nvidia'nın değer kaybetmesine neden oldu.

Apple'ın piyasa değeri gün içi işlemlerde yaklaşık 4,9 trilyon dolara ulaşarak, 4,84 trilyon dolar seviyesindeki Nvidia'yı az farkla geride bıraktı.

Liderlik değişimi, yapay zeka yatırımlarından en fazla fayda sağlayan yarı iletken üreticileri başta olmak üzere teknoloji şirketlerinde görülen geniş çaplı satış dalgasının Nvidia hisselerini baskılamasıyla gerçekleşti.

Yatırımcılar, yapay zeka altyapısı ve veri merkezlerine yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımların, teknoloji şirketlerinin yüksek piyasa değerlerini haklı çıkaracak getiriyi yeterince hızlı sağlayıp sağlayamayacağı konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Apple dünyanın en değerli şirketi oldu!

NVİDİA'NIN PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR ERİDİ

Nvidia'nın piyasa değeri, hisselerinin mayıs ortasında gördüğü zirvenin ardından yaklaşık 1 trilyon dolar erirken, hisse fiyatı temmuz ayı başına kadar yaklaşık yüzde 16 geriledi.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi, büyük çip üreticilerinin güçlü finansal sonuçlar açıklamasına rağmen haftalık bazda yaklaşık yüzde 11,5 değer kaybetti. Piyasanın son dönemde en güçlü performans gösteren hisselerini izleyen momentum endeksi ise haziran ayından bu yana yüzde 13 geriledi.

Teknoloji hisseleri ayrıca artan jeopolitik riskler ve yükselen enerji fiyatlarının etkisi altında kaldı. Bu gelişmeler, enflasyonun yüksek seyretmeye devam edebileceği ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Apple dünyanın en değerli şirketi oldu!

Apple'ın görece güçlü performansı, tüketici teknolojileri devinin yeniden piyasa değeri liderliğini ele geçirmesini sağladı. Bu durum, yatırımcıların ilgisinin yapay zeka harcamalarındaki hızlı büyümeden en fazla faydalanan çip üreticilerinden uzaklaşmaya başladığına işaret etti.

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