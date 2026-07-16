SEZER DOĞRU
CHP'de 8 il başkanı görevden alındı! 7 ile yeni atama
CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı. 7 il başkanlığına ise yeni atamalar yapıldı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı "8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurulları ile beraber görevden alınmıştır. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık" dedi. Sarı, Konya ve Tokat il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini belirtti.
Özetle DinleCHP'de 8 il başkanı görevden alındı! 7 ile yeni at...
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Gündem 1 dk önce
CHP MYK toplantısı sonrası, bazı il başkanlarının görevden alındığı, yenilerinin atandığı ve bazılarının da disipline sevk edildiği duyuruldu.
- Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize İl başkanları görevden alındı.
- Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalova'ya yeni il başkanları atandı.
- Konya ve Tokat il başkanları disipline sevk edildi.
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
MYK sonrası açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Müslim Sarı; Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize İl başkanlarının görevden alındığını duyurdu.
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7 İL BAŞKANLIĞINA ATAMA
Sarı, "Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun ve Yalovo'ya ise yeni atamalar yapıldı." ifadelerini kullandı.
Düzce'ye Kenan Alkın, Edirne'ye Özlem Becan, Hakkari'ye Nazım Demir, Isparta'ya Ahmet Tunçbilek, Konya'ya Erdi Sertaç, Samsun'a Mehmet Pak, Yalova'ya Mesut Tut atandı.
Öte yandan Konya ve Tokat il başkanı ise disipline sevk edildi.
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