Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve dinmek bilmeyen kuraklık, Almanya’nın en büyük metropollerinden Münih'i radikal önlemler almaya zorladı. Münih Belediyesi, su tüketimindeki rekor artış nedeniyle şehir genelinde su kullanımını kısıtlayan olağanüstü bir kararname yayınladı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve 1 Ağustos’a kadar geçerli olacak yeni kuralları ihlal edenleri ise 50 bin euroya varan para cezaları bekliyor.

SU TÜKETİMİ GÜNDE 360 MİLYON LİTREYE DAYANDI Belediye tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kentteki günlük su tüketimi normal şartlarda ortalama 300 milyon litre seviyesindeyken, son günlerde aşırı sıcakların etkisiyle 360 milyon litrenin üzerine çıktı. Yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgede beklenen gök gürültülü sağanak yağışların barajlardaki ve yeraltı kaynaklarındaki kritik durumu düzeltmeye yetmeyeceğini belirtiyor. Münih Belediye Başkanı Dominik Krause, kış ve ilkbahar mevsimlerinin olağanüstü kurak geçmesi nedeniyle su kaynaklarının şu anda aşırı derecede zorlandığını ve kalıcı su tedarikini güvence altına almak için bu sert tasarruf adımlarının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

ÖZEL BAHÇE SULAMADAN ARAÇ YIKAMAYA KADAR BİRÇOK ŞEY YASAKLANDI Münih sınırları içinde ve su şebekesine bağlı çevre ilçelerde geçerli olacak resmi yasakların kapsamı oldukça geniş tutuldu. HAVUZ VE FISKİYELER KAPATILIYOR Özel mülklerdeki yüzme havuzlarının doldurulması, süs havuzlarının, fıskiyelerin ve su oyun alanlarının işletilmesi tamamen yasaklandı. GÜNDÜZ SAATLERİNDE SULAMA YAPILAMAYACAK Ev ve hobi bahçelerinin saat 09:00 ile 19:00 arasında sulanması yasaklandı. Ancak su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri, tarım-orman alanları ve mezarlıklar bu kısıtlamanın dışında tutulacak. Spor sahaları hariç olmak üzere, özel veya kamusal alanlardaki çimlerin ve yeşil alanların sulanması tamamen durduruldu.

SOKAKTA ARABA YIKAMA DEVRİ BİTTİ Ticari oto yıkama istasyonları dışındaki alanlarda şahsi araçların yıkanması yasaklandı. Sadece itfaiye ve ambulans gibi acil durum araçları bu kuraldan muaf olacak. Ayrıca teras, duvar, cadde, çatı ve avluları yüksek basınçlı makinelerle veya hortumla yıkaması engellendi. DOĞAL KAYNAKLARDAN SU ÇEKİLEMEYECEK Şehir sınırlarındaki göl, nehir ve kanallardan motorlu pompalarla su çekilmesi tamamen yasaklandı. Sadece el kovalarıyla su taşımak veya hayvan sulamak gibi geleneksel yöntemlere izin verilecek.



ÇEVRE İLÇELER DE KISITLAMA KAPSAMINA ALINDI Münih Belediye İşletmeleri'nin (SWM) yayınladığı su tasarrufu talimatı, sadece şehir merkezini değil, aynı su şebekesinden beslenen komşu bölgeleri de doğrudan etkiliyor. Alınan karar doğrultusunda Aschheim, Garching, Neubiberg, Neuried, Unterföhring ve Unterhaching belediyelerinde de aynı su yasakları ve 50 bin euroluk cezai yaptırımlar eş zamanlı olarak uygulanacak.

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