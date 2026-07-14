Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 21:27'de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak bildirdi.

AFAD, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Depremin 8.53 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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