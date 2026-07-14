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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 21:27'de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak bildirdi.
Özetle DinleAFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Yaşam az önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan deprem, saat 21.27'de gerçekleşti.
- Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
- Deprem 8.53 kilometre derinlikte kaydedildi.
- İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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AFAD, Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 8.53 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
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