Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Aston Villa'nın, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Sara, carlol Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı kadrosuna seçildikten sonra Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Youri Tielemans'ın takımdan ayrılması ve Amadou Onana'nın sakatlığı sonrasında Gabriel Sara'yı takıma kazandırmak isteyen Aston Villa'nın, hafta içinde 30 milyon euroluk transfer teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 30 Haziaran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon 42 maçta 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı kulübün Ağustos 2024'te 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Sara, Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı ve 8 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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