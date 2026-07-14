Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da Gabriel Sara gelişmesi: Premier Lig devinden 30 milyon euro
Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Aston Villa'nın, Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Sara, carlol Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı kadrosuna seçildikten sonra Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
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Aston Villa'nın, Galatasaray'dan Gabriel Sara'yı transfer etmek için 30 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
- Premier Lig temsilcisi Aston Villa, Youri Tielemans'ın ayrılması ve Amadou Onana'nın sakatlığı nedeniyle Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak istiyor.
- Aston Villa'nın hafta içinde Galatasaray'a 30 milyon euroluk transfer teklifi yapması bekleniyor.
- Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- Galatasaray, Sara'yı Ağustos 2024'te 18 milyon euroya transfer etmişti.
- Sara, Galatasaray'da çıktığı 87 maçta 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.
Youri Tielemans'ın takımdan ayrılması ve Amadou Onana'nın sakatlığı sonrasında Gabriel Sara'yı takıma kazandırmak isteyen Aston Villa'nın, hafta içinde 30 milyon euroluk transfer teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 30 Haziaran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı kulübün Ağustos 2024'te 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Sara, Galatasaray formasıyla 87 maça çıktı ve 8 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.
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