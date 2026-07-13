Alexander Sörloth ile anlaşma sağlandı
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth'un, İtalya Serie A devi Juventus ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
- Juventus, Randal Kolo Muani transferinde ilerleme kaydedemeyince Sörloth'u yeniden gündemine aldı.
- Atletico Madrid, Sörloth için 40 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor ve bu miktarda indirim yapılabileceği öne sürülüyor.
- Sörloth'un Serie A devine transfer olmaya olumlu yaklaştığı ve Juventus'un oyuncunun menajerleri ile anlaşma sağladığı ifade ediliyor.
- Fenerbahçe'nin ise Atletico Madrid'e yaklaşık 30 milyon avroluk bir bonservis teklifi sunduğu iddia ediliyor.
- Sörloth, geçen sezon 54 maçta 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden olan Alexander Sörloth hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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SÖRLOTH İLE ANLAŞILDI
Fichajes'te yer alan habere göre; Randal Kolo Muani transferinde ilerleme kaydedemeyen Juventus, yeniden Sörloth'u gündemine aldı. Atletico Madrid'in Norveçli golcü için 40 milyon avro bonservis bedeli talep ettiği öne ve bu miktarda indirime gidilebileceği belirtildi. 30 yaşındaki forvetin Serie A devine transfer olmaya olumlu yaklaştığı ve kulübün de oyuncunun menajerleri ile anlaşma sağladığı ifade edildi.
FENERBAHÇE İDDİASI
Mundo Deportivo'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü için İspanyol ekibine yaklaşık 30 milyon avroluk bir bonservis teklifi sundu.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 54 maçta forma giyen ve 2816 dakika süre alan Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.